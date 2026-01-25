Pogoda nie rozpieszcza: gołoledź w połowie kraju

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed złą jakością powietrza dla odbiorców powiatu żywieckiego w woj. śląskim. RCB ostrzega również przed marznącym deszczem i gołoledzią na terenie dziewięciu województw. Alerty obowiązywać będą w niedzielę i poniedziałek, 25 i 26 stycznia.

Nie otwieraj okien i nie wychodź na zewnątrz

RCB ostrzega przed złą jakością powietrza w związku z obecnością pyłu zawieszonego PM10. Osobom przebywającym na terenie powiatu żywieckiego zalecane jest unikanie aktywności na zewnątrz i niewietrzenie pomieszczeń.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Dwa dni z marznącym deszczem i gołoledzią

Centrum wydało również alert przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw:

►zachodniopomorskiego,

►pomorskiego,

►warmińsko-mazurskiego,

►podlaskiego,

►kujawsko-pomorskiego,

►lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński),

►wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński),

►mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński),

►podkarpackiego.

RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. Alert obowiązywać będzie w niedzielę i poniedziałek (25 i 26 stycznia), a na terenie woj. podkarpackiego w niedzielę.

