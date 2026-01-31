Kryzys PKP Cargo zbiera żniwo: przewozy towarowe dołują

Z usług kolei w 2025 roku skorzystało łącznie niemal 439 mln pasażerów; to najwyższy wynik od 30 lat - poinformował w piątek Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Jednocześnie sektor towarowy przewiózł niespełna 217,8 mln ton ładunków, co jest wynikiem najniższym od 2012 r.

W ubiegłym roku kolej obsłużyła ponad 438,97 mln pasażerów. W porównaniu z 2024 r. to wynik wyższy o ponad 31,4 mln (o 7,7 proc. więcej). UTK zwrócił uwagę, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat więcej osób podróżowało pociągami jedynie w 1995 r. (465,1 mln według danych GUS). W każdym miesiącu 2025 r. liczba pasażerów była wyższa niż rok wcześniej.

Rekordowe wartości w przewozach pasażerskich

W ub.r. średnia odległość przejazdu statystycznego pasażera wyniosła ponad 69,9 km, UTK podkreślił, że to wartość bardzo zbliżona do wyniku z 2024 r. W 2025 r. statystyczny mieszkaniec kraju skorzystał z kolei średnio 11,7 razy w roku – to najwięcej od 1995 r. roku, kiedy wskaźnik ten wynosił 12,1 przejazdów.

Rekordowe wartości osiągnięto również w pozostałych parametrach eksploatacyjnych; praca przewozowa wyniosła prawie 30,7 mld pasażerokilometrów (wzrost rdr o ponad 2,2 mld pasażerokilometrów, czyli o 7,8 proc.), a praca eksploatacyjna – ponad 225,3 mln pociągokilometrów (wzrost o prawie 19,8 mln pociągokilometrów; o 9,6 proc.). Jeden pasażerokilometr to 1 pasażer przewieziony na odcinku 1 kilometra, a 1 pociągokilometr to przemieszczenie się 1 pociągu na dystansie 1 km.

Spadkowa tendencja w przewozach towarowych

UTK poinformował też, że w kolejowych przewozach towarów w 2025 r. utrzymała się tendencja spadkowa. Kolej przewiozła prawie 217,8 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 5,7 mln ton (o 2,6 proc. mniej) w porównaniu z 2024 r. To najniższy wynik od co najmniej 2012 r. W 2025 r. średnia odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła ponad 258 km wobec prawie 261 km w 2024 r.

Spadki rok do roku objęły również pozostałe parametry eksploatacyjne; praca przewozowa – ponad 56,2 mld tonokilometrów (o 2 mld mniej rdr; o 3,5 proc.); praca eksploatacyjna – ponad 79,2 mln pociągokilometrów (spadek o 2,9 mln; o 3,5 proc.). Jeden tonokilometr to przewóz 1 tony ładunku na odległość 1 km.

„Począwszy od września 2025 r., można mówić o ostrożnym optymizmie - po raz pierwszy od początku roku odnotowano wzrost podstawowych wskaźników przewozów towarowych. Daje to nadzieję, że sektor towarowy stopniowo dostosuje się do nowych realiów rynkowych. Coraz większe znaczenie zyskuje transport materiałów budowlanych, kruszyw oraz surowców wtórnych i odpadów komunalnych. Stabilną pozycję utrzymuje transport intermodalny, który potwierdził swoją rolę jako istotny element nowoczesnych łańcuchów logistycznych, notując wzrost wolumenów w trzech pierwszych kwartałach 2025 r.” - podkreślił, cytowany w informacji prezes UTK Ignacy Góra.

