Rekordowy nawis podażowy na stołecznym rynku

W ofercie deweloperów w Warszawie gotowych do sprzedaży jest 16,7 tys. mieszkań - wynika z raportu firmy doradczej CBRE. Przeciętna cena ofertowa nowego lokum na koniec 2025 r. wynosiła 18,7 tys. zł za metr kwadratowy.

Według autorów publikacji, mimo średniego wzrostu cen mieszkań w ujęciu rocznym o 4,8 proc., na rynku widoczne jest rosnące zainteresowanie klientów. Zdaniem ekspertów sytuacja zależy jednak od dalszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Przypomniano, że od maja do grudnia 2025 roku obniżka stóp wyniosła w sumie 175 punktów bazowych - stopa referencyjna z poziomu 5,75 proc. spadła do 4 proc.

„Dalsza poprawa warunków finansowania wpłynęłaby na zwiększenie popytu, zwłaszcza że obecna duża podaż mieszkań ułatwia znalezienie odpowiedniego lokalu” - wskazała cytowana w publikacji ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE Agnieszka Mikulska. Jej zdaniem początek 2026 roku przyniesie dobre wyniki sprzedażowe, ale dopiero kolejne kwartały pokażą, czy ożywienie popytu ma trwały charakter.

W IV kwartale 2025 r. deweloperzy uruchomili w Warszawie sprzedaż ponad 4 tys. mieszkań, o 8,5 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Według najnowszych danych CBRE i Tabelaofert.pl, odsetek gotowych lokali w całej ofercie jest rekordowy i sięga 19,6 proc. Obecnie kupujący mogą wybierać spośród 16,7 tys. mieszkań.

Cena mkw nowego mieszkania wzrosła o 4,8 proc.

Przeciętna cena ofertowa nowego mieszkania na koniec 2025 r. wyniosła w Warszawie 18,7 tys. zł za mkw, to wzrost o 4,8 proc. w ujęciu rocznym. Natomiast średni koszt mieszkań, które znalazły swoich nabywców, wyniósł w IV kwartale 17,7 tys. zł za mkw.

„Ustawa o jawności cen mieszkań deweloperskich, obowiązująca wszystkie inwestycje deweloperskie od września 2025 roku, nie spowodowała skokowej zmiany wartości wskaźników rynkowych takich jak wielkość oferty czy wysokość przeciętnych cen. Mimo to niewątpliwie oddziałuje na ich wysokość, zmieniając dostępność danych i strategie marketingowe deweloperów” – oceniła Mikulska.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kopciuchom mówimy „tak”! Decyduje ekonomia, a nie smog

Mieszkania: jutro rejestr, pojutrze kataster?

Odkryto nowe źródło energii. Przełomowe badanie

»»Rolnik błaga o pomoc – oglądaj w telewizji wPolsce24