RPP o inflacji mówi już w łagodnym tonie

Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Rada uważa też, że napływające informacje sugerują możliwość spadku inflacji CPI w I kw. 2026 r. i jej utrzymywanie się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w nadchodzących kwartałach.

„W II połowie 2025 r. w głównych gospodarkach rozwiniętych roczna dynamika aktywności była zbliżona do wieloletnich średnich. Inflacja w ostatnich miesiącach w strefie euro kształtowała się w pobliżu celu Europejskiego Banku Centralnego, natomiast w Stanach Zjednoczonych była nadal wyższa od celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie na rynkach światowych ceny surowców są niższe niż rok wcześniej” - czytamy w komunikacie.

W Polsce, zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, w 2025 r. dynamika PKB wyniosła 3,6 proc., co sygnalizuje, że w IV kw. 2025 r. wzrost gospodarczy był prawdopodobnie zbliżony do obserwowanego w III kw. 2025 r. Dane z rynku pracy wskazują, że dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw - mimo wzrostu w grudniu - obniżała się na przestrzeni ubiegłego roku. Towarzyszył temu spadek zatrudnienia w tym sektorze, podano także.

Możliwość spadku inflacji CPI w I kw. 2026 r.

Inflacja CPI w grudniu 2025 r. obniżyła się do 2,4 proc. r/r (wobec 2,5 proc. r/r w listopadzie ub.r.). Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii na przestrzeni ubiegłego roku obniżała się i w grudniu 2025 r. wyniosła 2,7 proc. r/r. Napływające informacje sugerują możliwość spadku inflacji CPI w I kw. 2026 r. i jej utrzymywanie się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w nadchodzących kwartałach, czytamy dalej.

„W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie” – podkreślono.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie, podano także.

„NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla utrzymania inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym” - zadeklarowano.

Analitycy ING: kolejne cięcia są kwestią czasu

Komunikat NBP ma łagodną wymowę wspierającą oczekiwane przez nas dalsze obniżki stóp: 1) RPP nie przejęła się grudniowym przyspieszeniem wzrostu płac. I słusznie, bo to premie w niektórych sektorach, np. górnictwie. 2) Rada przyznaje, że nastąpi dalszy spadek inflacji w 1kw26. - wskazują w komentarzu do komunikatu NBP ekonomiści ING BSK.

Także to widzimy, ale jest przestrzeń na zaskoczenie RPP, bo naszym zdaniem inflacja przez większą część roku będzie poniżej celu 2,5 proc.r/r, a może nawet dotknąć 1,5 proc.r/r. Naszym zdaniem, kolejne cięcia są kwestią czasu. W marcu albo następnych miesiącach. Docelowo stopa spadnie do 3,25 proc. lub niżej - oceniają bankowi eksperci.

