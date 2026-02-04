RPP miała miejsce na manewr ze stopami NBP. Co zrobiła?

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu dniach 3-4 lutego 2026 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Stopy NBP wynoszą odpowiednio:

• stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Stopy procentowe NBP i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: RPP czeka na marzec

„W gospodarce wciąż widać przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych. Sprzyjają temu prognozy inflacji, niższa dynamika cen żywności, spadek cen surowców oraz osłabienie presji płacowej. Mimo to decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie powinna dziwić. NBP czeka na nową projekcję inflacji, która zostanie opublikowana w marcu, a także na pierwsze odczyty inflacji liczone według nowego koszyka” – skomentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W marcu poznamy zarówno zrewidowane dane za styczeń, jak i odczyt inflacji za luty wyliczony na podstawie nowej struktury koszyka. To naturalnie zwiększa niepewność co do krótkoterminowej ścieżki inflacji i sprzyja ostrożniejszemu podejściu RPP. W naszej ocenie inflacja w całym 2026 roku powinna utrzymywać się w pobliżu celu RPP, a przy braku silnych szoków zewnętrznych może nawet spaść poniżej 2 proc. Inflacja w usługach pozostaje bardziej uporczywa, jednak również w tym obszarze oczekujemy stopniowego osłabienia presji cenowej i jej obniżania w kierunku 4 proc..

W 2026 roku widzimy przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Nasz bazowy scenariusz zakłada jeszcze trzy obniżki stóp procentowych, co oznaczałoby stopę referencyjną na poziomie 3,25 proc. na koniec roku.” – ocenia analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Eksperci Banku Pekao: pauza w cyklu obniżek potrwa dłużej

Stopy jednak bez zmian i pauza w cyklu obniżek potrwa dłużej! RPP zdecydowała się poczekać jeszcze parę tygodni i poobserwować napływające dane. Analiza wsteczna zawsze skuteczna, więc można teraz pospekulować, że dane o wynagrodzeniach za grudzień przeważyły szalę - komentują eksperci Banku Pekao.

Ekonomiści ING: lepiej luzować stopniowo

Stopy bez zmian, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, konsensus zakładał 50:50. Naszym zdaniem RPP potrzebuje chwili refleksji i upewnienia się czy spadki tempa płac, inflacji bazowej oraz CPI są trwałe. Większym błędem byłyby zbyt głębokie cięcia obecnie, a potem podwyżki stóp. Lepiej luzować stopniowo. Naszym zdaniem docelowa stopa NBP to 3,25% lub niżej - zapowiadają ekonomiści ING BSK.

Analitycy mBank: cięcie o 25pb za miesiąc

Stopy NBP bez zmian. Referencyjna na poziomie 4%.Dwie uwagi: udało się utrzymać szczątkowy forward guidance; cięcie o 25pb za miesiąc - oceniają analitycy mBanku.

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kopciuchom mówimy „tak”! Decyduje ekonomia, a nie smog

Mieszkania: jutro rejestr, pojutrze kataster?

Odkryto nowe źródło energii. Przełomowe badanie

»»Rolnik błaga o pomoc – oglądaj w telewizji wPolsce24