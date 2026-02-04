Informacje
RPP zdecydował się poczekać w sprawie stóp na nową projekcję inflacyjną
AKTUALIZACJA

RPP miała miejsce na manewr ze stopami NBP. Co zrobiła?

  Opublikowano: 4 lutego 2026, 14:57

    Aktualizacja: 4 lutego 2026, 15:08

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu dniach 3-4 lutego 2026 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Stopy NBP wynoszą odpowiednio:

• stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Stopy procentowe NBP i inflacja w Polsce
Analityk Portu: RPP czeka na marzec

W gospodarce wciąż widać przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych. Sprzyjają temu prognozy inflacji, niższa dynamika cen żywności, spadek cen surowców oraz osłabienie presji płacowej. Mimo to decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie powinna dziwić. NBP czeka na nową projekcję inflacji, która zostanie opublikowana w marcu, a także na pierwsze odczyty inflacji liczone według nowego koszyka” – skomentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

W marcu poznamy zarówno zrewidowane dane za styczeń, jak i odczyt inflacji za luty wyliczony na podstawie nowej struktury koszyka. To naturalnie zwiększa niepewność co do krótkoterminowej ścieżki inflacji i sprzyja ostrożniejszemu podejściu RPP. W naszej ocenie inflacja w całym 2026 roku powinna utrzymywać się w pobliżu celu RPP, a przy braku silnych szoków zewnętrznych może nawet spaść poniżej 2 proc. Inflacja w usługach pozostaje bardziej uporczywa, jednak również w tym obszarze oczekujemy stopniowego osłabienia presji cenowej i jej obniżania w kierunku 4 proc..

W 2026 roku widzimy przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Nasz bazowy scenariusz zakłada jeszcze trzy obniżki stóp procentowych, co oznaczałoby stopę referencyjną na poziomie 3,25 proc. na koniec roku.” –  ocenia analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Eksperci Banku Pekao: pauza w cyklu obniżek potrwa dłużej

Stopy jednak bez zmian i pauza w cyklu obniżek potrwa dłużej! RPP zdecydowała się poczekać jeszcze parę tygodni i poobserwować napływające dane. Analiza wsteczna zawsze skuteczna, więc można teraz pospekulować, że dane o wynagrodzeniach za grudzień przeważyły szalę - komentują eksperci Banku Pekao.

Ekonomiści ING: lepiej luzować stopniowo

Stopy bez zmian, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, konsensus zakładał 50:50. Naszym zdaniem RPP potrzebuje chwili refleksji i upewnienia się czy spadki tempa płac, inflacji bazowej oraz CPI są trwałe. Większym błędem byłyby zbyt głębokie cięcia obecnie, a potem podwyżki stóp. Lepiej luzować stopniowo. Naszym zdaniem docelowa stopa NBP to 3,25% lub niżej - zapowiadają ekonomiści ING BSK.

Analitycy mBank: cięcie o 25pb za miesiąc

Stopy NBP bez zmian. Referencyjna na poziomie 4%.Dwie uwagi: udało się utrzymać szczątkowy forward guidance; cięcie o 25pb za miesiąc - oceniają analitycy mBanku.

