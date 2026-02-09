Prezes NBP na prestiżowej konferencji w Arabii Saudyjskiej

W Arabii Saudyjskiej przebywa polska misja gospodarcza, w której uczestniczy delegacja rządowa z ministrem finansów Andrzejem Domańskim oraz przedstawicielami około 70 firm, zabiegając o strategiczne kontrakty i rozwój współpracy handlowej tym krajem. W tym samym czasie, również w Arabii Saudyjskiej, prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, uczestniczy w międzynarodowej debacie o polityce pieniężnej i wyzwaniach gospodarek wschodzących w ramach konferencji „AlUla Conference for Emerging Market Economies (ACEME)”.

W konferencji uczestniczą wysokiej rangi przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva i Dyrektor Zarządzający Banku Rozrachunków Międzynarodowych Pablo Hernández de Cos, a także prezesi banków centralnych i ministrowie finansów, w tym Prezes Banku Anglii Andrew Bailey, Prezes Banku Centralnego Arabii Saudyjskiej Ayman Al-Sayari, Minister Finansów Arabii Saudyjskiej Mohammed Aljadaan oraz Minister Finansów Chin Lan Fo’an.

Prezes NBP wziął udział w panelu poświęconym polityce pieniężnej i transformacji strukturalnej gospodarki światowej. Profesor Glapiński przedstawił osiągnięcia polskiej gospodarki, podkreślając skuteczność polityki pieniężnej, która przyczyniła się do utrzymania szybkiego i trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce.

„AlUla conference for emerging market economies” jest doroczną prestiżową konferencją organizowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Ministerstwo Finansów Arabii Saudyjskiej. Spotkanie jest skierowane do szefów międzynarodowych instytucji finansowych oraz prezesów banków centralnych i ministrów finansów i gospodarki, jak również przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów.

