Businessinsider: o czym NBP rozmawia z rządem?

Bez rozgłosu i komunikatów prasowych pod koniec ubiegłego roku doszło do spotkania prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego - informuje portal businessinsider.com.pl.

To dopiero drugie spotkanie dwóch najważniejszych ludzi dla polityki finansowej państwa. Oficjalna wersja mówi, że rozmowa dotyczyła kwestii, za które obaj urzędnicy odpowiadają, czyli stabilność polskiej gospodarki. Główny temat rozmowy był jednak inny - ujawnia Bartosz Godusławski z businessinsider.com.pl.

Napięte relacje pomiędzy bankiem centralnym a rządem w kontekście tematów gospodarczych mają w Polsce długą tradycję. Jest ona podtrzymywana także obecnie, kiedy na czele Narodowego Banku Polskiego stoi prezes Adama Glapiński, a szefem resortu finansów jest minister Andrzej Domański.

Szczególnie że partia tego drugiego idąc do wyborów, obiecywała usunięcie szefa banku centralnego ze stanowiska. Po dojściu do władzy rozpoczął się nawet formalny proces zmierzający do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wiele wskazuje jednak, że ten scenariusz się nie zmaterializuje, bo jak podała agencja Bloomberg, rząd po cichu rezygnuje z rozliczenia szefa NBP

Wkrótce jednak będzie konieczne podjęcie współpracy pomiędzy prezesem Adamem Glapińskim, prezydentem Karolem Nawrockim oraz premierem Donaldem Tuskiem.

Według ustaleń Business Insider Polska właśnie dlatego pod koniec ubiegłego roku doszło do rozmowy pomiędzy ministrem finansów Andrzejem Domańskim oraz prezesem NBP.

Jednym z głównych tematów była obsada stanowisk w zarządzie NBP - ujawnia portal.

Planowane obsadzenie stanowisk w zarządzie NBP wymaga współpracy pomiędzy prezydentem, premierem oraz prezesa banku centralnego – podkreśla businessinsider.com.pl

