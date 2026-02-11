Tusk podwinął ogon! Pozycja prezesa NBP niezagrożona

Polski rząd po cichu zrezygnował z planów postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu z powodu obaw, że batalia prawna może zachwiać poczuciem bezpieczeństwa zagranicznych inwestorów - podał w środę Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. „Dyskusje i napięcia wokół Narodowego Banku Polskiego są źle odbierane przez rynki finansowe, za co płacą podatnicy” - ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, odnosząc się do kwestii postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Premier Donald Tusk obiecał odwołać prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego – sojusznika poprzedniego rządu – podczas kampanii wyborczej w 2023 roku. Tusk oskarżył Glapińskiego o uprawianie polityki i zagroził postawieniem go przed Trybunałem Stanu.

„Po ponad dwóch latach wysiłki utknęły w martwym punkcie. Partia rządząca doszła do wniosku, że kontynuowanie sprawy przyniesie niewielkie, jeśli w ogóle, korzyści polityczne, jak twierdzą osoby wypowiadające się pod warunkiem zachowania anonimowości” - pisze Bloomberg.

Gospodarka wzięła górę nad polityką

Agencja wskazuje, że konieczność sfinansowania rosnącego deficytu budżetowego Polski również odegrała ważną rolę. „Niektórzy urzędnicy państwowi obawiają się, że napięcia z bankiem centralnym mogą podważyć zaufanie inwestorów obligacyjnych. Obawy te są tym silniejsze, że Polska zmaga się z drugą co do wielkości luką budżetową w Unii Europejskiej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, w których, jak się przewiduje, partie skrajnie prawicowe odniosą znaczący sukces” - pisze Bloomberg.

Tusk przyrzekał atak na Glapińskiego

Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu było jednym z elementów „100 konkretów na 100 dni” ogłoszonych przez KO przed wyborami parlamentarnymi. Większość rządząca zarzuca prezesowi banku centralnego m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych NBP za 2023 r.

Domański: napięcia wokół NBP są źle odbierane przez rynki finansowe

Dyskusje i napięcia wokół Narodowego Banku Polskiego są źle odbierane przez rynki finansowe, za co płacą podatnicy - ocenił w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, odnosząc się do kwestii postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

„Nie krytykuję działań Narodowego Banku Polskiego, ponieważ akurat minister finansów jest pewnie jedyną osobą w państwie, na której wypowiedzi bardzo uważnie patrzą rynki finansowe i takie napięcia, próby dyskusji o niezależności banku centralnego są po prostu bardzo źle odbierane. I później za takie napięcie płacą wszyscy podatnicy w postaci wyższego kosztu oprocentowania polskich obligacji” - zauważył Domański, odpowiadając na pytanie, czy opowiada się za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Szef resortu finansów odniósł się również do wyboru nowych członków zarządu NBP. Podkreślił, że zgodnie z konstytucją kompetencje w tej sprawie mają prezydent, premier i prezes NBP.

Oczywiście zależy mi na tym, aby praca Narodowego Banku Polskiego przebiegała w sposób płynny. Aby nie dochodziło do jakichś niepotrzebnych zaburzeń, w sensie, że nie ma odpowiedniej liczby członków w zarządzie - stwierdził Domański.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sieć już nie wytrzymuje OZE, Niemcy tną przywileje

Bitwa o Małaszewicze. Inwestycja czeka na decyzje rządu

Prof. Witold Modzelewski o KSeF: Absurdu naprawić się nie da

»»Złoto na huśtawce! Gotówka coraz mocniejsza! – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24