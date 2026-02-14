Od jutra KSeF i rozliczenia PIT razem. Czy system wytrzyma?

Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej – poinformowało w sobotę Ministerstwo Finansów. Użytkownicy mogą logować się m.in. przez aplikację mObywatel, mojeID (bankowość elektroniczna), e-dowód i profil zaufany.

Resort finansów podkreślił, że integracja umożliwia szybkie potwierdzanie tożsamości, zwiększa swobodę wyboru metody logowania oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi uwierzytelniania.

Ministerstwo wyjaśnia, że aby zalogować się do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel, użytkownik wybiera w systemie opcję logowania przez login.gov.pl, następnie wskazuje mObywatela jako metodę uwierzytelnienia i skanuje wyświetlony kod QR w aplikacji. Po potwierdzeniu udostępnienia danych następuje logowanie do systemu. Resort zaznaczył, że nie są potrzebne dodatkowe narzędzia autoryzacyjne.

Jak wskazano w komunikacie, do głównych korzyści integracji należą wygoda i szybkość logowania – bez konieczności tworzenia nowych loginów i haseł – większa elastyczność w wyborze sposobu uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwo procesu.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zapewnia jednolity i bezpieczny mechanizm logowania do systemów administracji publicznej i usług komercyjnych, umożliwiając wykorzystanie różnych środków identyfikacji.

Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców. W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł. 1 kwietnia br. systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, poza najmniejszymi, którzy wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł brutto miesięcznie; dla nich KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku.

