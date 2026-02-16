„Milcząca zgoda” na wycinkę drzew
Sejmowe komisje poparły zmiany w ustawie o ochronie przyrody wprowadzające zasadę „milczącej zgody”. Jeśli w ciągu 60 dni od zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa urząd gminy nie przeprowadzi oględzin i nie zgłosi sprzeciwu, właściciel działki będzie mógł usunąć je bez decyzji administracyjnej.
Rząd tłumaczy to walką z bezczynnością urzędów i przewlekłością postępowań.
Dziś gmina ma 21 dni na oględziny i 14 na sprzeciw. Po zmianach brak reakcji będzie równoznaczny ze zgodą, nawet bez wizji lokalnej. Organizacje ekologiczne ostrzegają przed powrotem masowej wycinki, zwanej czasem „rabunkową”, i wskazują, że nowe przepisy mogą pozwolić na usuwanie cennych drzew bez kontroli.
Eksperci podkreślają, że problemem nie są regulacje, ale braki kadrowe w samorządach. Ich zdaniem, deregulacja osłabi ochronę przyrody i uzależni ją od sprawności administracji. Teraz o losie projektu zdecyduje Sejm.
Źródło: farmer.pl; oprac. GS
