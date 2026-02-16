Zamiast rolnikom płacą TVN i "GW"

Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości przedstawił na platformie X wyniki kontroli poselskiej, jaką przeprowadził w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z ujawnionych danych wynika, że ministrowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc Czesław Siekierski i Stefan Krajewski, na promocję wydali w dwa lata ponad 27 milionów złotych.

Jeszcze bardziej niż sama kwota szokuje tryb rozdzielenia tych środków oraz podmioty, do których trafiły pieniądze. Okazuje się, że w czasie gdy polscy rolnicy są skazywani na skrajnie niekorzystną umowę z krajami Mercosur i niszczącą konkurencję z Ameryki Południowej czy Ukrainy – grube miliony złotych z budżetu państwa płyną do zaprzyjaźnionych mediów. Kto na tzw. „działaniach medialnych” zyskał najwięcej? Tu bez zaskoczenia.

Doborowe towarzystwo:

►nielegalna Telewizja Publiczna w likwidacji (ponad 13 mln zł);

►Grupa Polsat (prawie 3 mln zł);

►należąca do Agory – Grupa Eurozet (niemal 2 mln zł);

►nielegalne Polskie Radio w likwidacji (ponad półtora miliona)

►RMF FM (blisko milion).

Celowo pomięto wszystkie media konserwatywne, na czele z telewizją wPolsce24.

Źródło: Tysol.pl

Oprac. GS

