Fala optymizmu u deweloperów

53,8 proc. deweloperów oczekuje wzrostu sprzedaży mieszkań, co jest najlepszym odczytem od 2023 r. - wynika z Indeksu Nastrojów Deweloperów Tabelaofert.pl. Eksperci zauważyli też, że mimo rosnącego optymizmu, 80 proc deweloperów deklaruje, że nie zmieni cenników.

„Najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów Deweloperów Tabelaofert.pl przyniósł jeden z najmocniejszych sygnałów popytowych od wielu miesięcy” - ocenili autorzy badania. Wskazali, że Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży mieszkań wzrósł w styczniu do poziomu 0,52, co oznacza wyraźną przewagę oczekiwań wzrostu nad prognozami spadków.

Z badania wynika, że 1,9 proc. deweloperów spodziewa się spadku sprzedaży mieszkań. Zdaniem ekspertów, to najniższy poziom pesymizmu w całym analizowanym okresie ostatnich lat. Przypomnieli, że jeszcze w 2024 roku odsetek firm prognozujących pogorszenie koniunktury sięgał kilkunastu, a momentami nawet ponad 20 proc.

„Dziś scenariusz spowolnienia praktycznie przestał funkcjonować w rynkowych prognozach. Jednocześnie 53,8 proc. firm oczekuje wzrostu sprzedaży, a różnica między optymistami i pesymistami wynosi aż +51,9 punktu procentowego. Tak silnej przewagi oczekiwań wzrostowych, co do sprzedaży nie obserwowaliśmy od 2023 roku” - podkreślili autorzy badania.

Deweloperzy nie zmienią istotnie swojej polityki cenowej

Zaznaczyli jednak, że mimo wyraźnej poprawy nastrojów sprzedażowych deweloperzy nie zmieniają istotnie swojej polityki cenowej. Eksperci poinformowali, że Indeks Zmiany Cen Mieszkań drugi miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie 0,14 – najwyższym w całym 2025 roku i na początku 2026 r.

Zwrócili uwagę, że ponad 80 proc. firm deklaruje brak zmian w cennikach. W opinii ekspertów, obecny poziom stabilizacji cenowej plasuje się wśród najwyższych odczytów na horyzoncie ostatnich trzech lat. „Co istotne, poprawa sprzedaży nie wywołała presji na podwyżki cen. Popyt rośnie, ale deweloperzy zachowują cenową dyscyplinę” - podkreślili.

„Klienci wrócili do aktywnego podejmowania decyzji, ale robią to w sposób racjonalny. Duża oferta mieszkań gotowych daje im komfort wyboru i możliwość spokojnego porównania propozycji, dlatego nie obserwujemy presji na gwałtowne zmiany cen. Sprzedaż przyspiesza, ale nie ma tu elementu paniki zakupowej – rynek funkcjonuje stabilnie – skomentował dyrektor sprzedaży w RedNet24 Jacek Matuszko.

Zdaniem założyciela i wiceprezesa Tabelaofert.pl Roberta Chojnackiego, w ciągu najbliższych miesięcy rynek będzie charakteryzował się dużą ofertą, coraz większą liczbą transakcji oraz stabilnymi cenami. „Co jest chyba najlepsze dla wszystkich – deweloperów oraz ich klientów” – dodał Chojnacki.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sasin: Tusk szykuje Wyprzedaż Polski 2.0

Laffer: „moja krzywa działa”. Polska robi błąd z podatkiem

Na tani remont mieszkania trzeba wydać 67 tys. zł

»»Kredytowa pętla na obronność– oglądaj „Janecki – właśnie tak!” w telewizji wPolsce24