Minął styczeń, a rząd Tuska już na minusie

Deficyt budżetu państwa po styczniu br. wyniósł 3,7 mld zł - wynika z opublikowanych w poniedziałek szacunków Ministerstwa Finansów. Dochody wyniosły 55,6 mld zł, a wydatki 59,3 mld zł.

Resort finansów przekazał, że deficyt po pierwszym miesiącu 2026 roku wyniósł 1,4 proc. zaplanowanego w ustawie budżetowej, dochody - 8,6 proc., a wydatki 6,5 proc.

Po styczniu 2026 r. szacowane dochody budżetu wyniosły 55,6 mld zł i były wyższe o ok. 8,2 mld zł, tj. o 17,2 proc. od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, w którym uzyskano 47,4 mld zł, co stanowiło 7,5 proc. planu.

Dochody podatkowe w styczniu wyniosły 50,7 mld zł i były wyższe rok do roku o ok. 7,6 mld zł, tj. 17,5 proc.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sasin: Tusk szykuje Wyprzedaż Polski 2.0

Laffer: „moja krzywa działa”. Polska robi błąd z podatkiem

Na tani remont mieszkania trzeba wydać 67 tys. zł

»»Kredytowa pętla na obronność– oglądaj „Janecki – właśnie tak!” w telewizji wPolsce24