Cukru mamy pod dostatkiem

W kampanii cukrowniczej 2025/2026 krajowi producenci wyprodukowali ponad 2,5 mln ton cukru, tyle samo co w poprzedniej. W tym roku buraki przerabiało 17 cukrowni - poinformował PAP dyrektor Związku Producentów Cukru w Polsce Michał Gawryszczak.

Kampania cukrownicza 2025/2026 rozpoczęła się 26 sierpnia 2025 roku w cukrowni Nakło należącej do Krajowej Grupy Spożywczej, a zakończyła się 17 lutego br. w należącej do Sudzucker Polska S.A. cukrowni w Strzelinie. W zakończonej kampanii buraki przerabiało 17 cukrowni należących do 4 koncernów: Krajowej Grupy Spożywczej (7 cukrowni), Pfeifer & Langen Polska (4), Sudzucker Polska (4) oraz Nordzucker Polska (2).

140 dni kampanii cukrowniczej

Średni czas trwania kampanii u wszystkich czterech producentów wyniósł ponad 140 dni, tj. o 5 dni dłużej niż w poprzedniej kampanii.

Warunki pogodowe podczas zbiorów buraka cukrowego w Polsce były zróżnicowane w trakcie kampanii, jednak w jej początkowym okresie na ogół sprzyjały prowadzeniu wykopków. Zbiory buraków rozpoczęły się pod koniec sierpnia br., zakończyły w grudniu.

Powierzchnia plantacji buraków wyniosła 258 tys. ha, plony - średnio 72 tony z hektara. Jest to bardzo dobry wynik, przekraczający średnią z ostatnich lat - zaznaczył Gawryszczak. Polaryzacja (zawartość sacharozy w burakach) cukru wyniosła 16 proc. i była na podobnym poziomie jak w sezonie wcześniej.

Skupiono 18,6 mln ton buraków

W minionej kampanii producenci cukru podpisali umowy na uprawę i dostawę buraków cukrowych z ponad 25 tys. plantatorów, od których kupili 18,6 mln ton buraków. Średnia powierzchnia upraw buraka cukrowego w tym roku wyniosła 10,24 ha, w ubiegłym było to 10,50 ha. Uprawą buraków w ub.r. zajmowało się ponad 25 tys. plantatorów, o 880 mniej niż rok wcześniej - poinformował Związek Producentów Cukru.

Produkcja cukru w Polsce wyższa niż krajowe spożycie

Produkcja cukru w Polsce przekracza krajowe zapotrzebowanie. Szef Związku Producentów Cukru przypomniał, że konsumpcja cukru w Polsce wynosi 1,6-1,8 mln ton, a więc nasz kraj dysponuje nadwyżką eksportową na poziomie ok. 0,8-1 mln ton. Nadwyżka ta musi być wyeksportowana. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że w 2025 r. wywieziono ok. 962 tys. ton tego produktu, cukier sprzedawano głównie do Niemiec, Izraela i Tunezji oraz Włoch.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie styczeń-październik 2025 r. import cukru do Polski wyniósł 98,6 tys. ton, czyli prawie tyle samo co rok wcześniej. Głównie był on sprowadzany z Niemczech (86 tys. ton), a tylko niewielka ilość (12,2 tys. ton) z poza UE.

Czy zaczął się spadkowy trend cen?

USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) szacuje, że w sezonie 2025/26 światowa produkcja cukru zwiększy się o 4,7 proc. i będzie wyższa niż światowe zużycie, co będzie przekładało się na ceny.

Według ministerstwa rolnictwa sytuacja na unijnym, w tym polskim rynku jest silnie powiązana z sytuacją na rynku światowym, gdzie po kilkuletnich wzrostach do historycznie wysokich poziomów w 2023 r., ceny weszły w trend spadkowy. W 2025 r. światowe ceny cukru utrzymują się na niskim poziomie, przy czym są znacznie niższe od cen unijnych.

Gawryszczak zaznaczył, że przez ostatnie dwa lata ceny cukru spadły o 39 proc. Jak wyjaśnił, niskie ceny cukru na giełdach światowych przekładają się na ceny uzyskiwane z eksportu i na opłacalność produkcji cukru. Stąd też koniczność obniżania cen płaconych za buraki. Rozmówca PAP zauważył, że w Polsce produkcja jest w ostatnich dwóch latach na rekordowych poziomach, podczas gdy w UE jest ona ograniczana.

Mercosur a rynek cukru

Wskazał, że ma to związek m.in. z podpisaniem umowy z krajami Mercosur. Przewiduje ona przywóz 190 tys. ton cukru do UE bez cła. Ale są także inne umowy pozwalające na bezcłowy import tego produktu - dodał. - Z wyliczeń Związku wynika, że jest możliwy przywóz aż 1,5 mln ton bez cła, to wielkość odpowiadająca 10 proc. unijnej konsumpcji - podkreślił Gawryszczak.

UE jest wiodącym producentem cukru buraczanego na świecie. Polska zajmuje trzecie miejsce po Francji i Niemczech, odpowiada za ok. 15 proc. unijnej produkcji. Produkcja cukru w UE w sezonie 2024/25 wyniosła 16,6 mln ton, a na sezon 2025/26 prognozowany jest spadek do ok. 15,2–16,0 mln ton.

Związek Producentów Cukru w Polsce powstał w 1999 roku jako organizacja pracodawców i początkowo skupiał pojedyncze cukrownie. Obecnie członkami Związku są spółki polskiego prawa handlowego, reprezentujące interesy producentów cukru operujących w Polsce, do których zalicza się: Krajowa Grupa Spożywcza, Pfeifer & Langen Polska, Suedzucker Polska S.A. i Nordzucker Polska S.A. Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nagonka na górników trwa, a likwidacja górnictwa przyśpiesza

Lagarde odejdzie z EBC? Ucieczka przed Le Pen

Rekordowy kontrakt kolejowy nie dla polskich firm?

»»”Atomowe szanse” polskich firm – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24