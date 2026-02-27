Fatalny styczeń na torach. Przywozy towarów pikują

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 8,4 proc. r/r do ponad 16,1 mln ton w styczniu br., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

„W styczniu 2026 r. kolej przewiozła ponad 16,1 mln ton towarów, co oznacza spadek o prawie 1,5 mln ton (- 8,4 proc.) w porównaniu z wielkością odnotowaną rok wcześniej. Praca przewozowa przekroczyła 4 mld tonokilometrów, co stanowi wynik niższy o niespełna 0,4 mld tonokilometrów (-8,7 proc.) względem stycznia 2025 r. Wykonana w przewozach towarowych praca eksploatacyjna wyniosła ponad 5,9 mln pociągokilometrów - to 0,4 mln pociągokilometrów mniej (-6,4 proc.) niż rok wcześniej. Średnia odległość przewozu tony ładunku w styczniu 2026 r. wyniosła nieco ponad 250 km, wobec 251 km w styczniu 2025 r.” - czytamy w komunikacie.

Najgorszy wynik od 10 lat, dużo słabiej też od grudnia

Analiza wyników kolejowych przewozów towarowych pokazuje, że w ostatnich latach niższą masę przewiezionych towarów w styczniu odnotowano jedynie w styczniu 2016 r. (15,7 mln ton). W przypadku pracy przewozowej i eksploatacyjnej niższe wartości zarejestrowano w styczniu 2020 r. (odpowiednio prawie 3,9 mld tonokilometrów i 5,9 mln pociągokilometrów).

Wyniki ze stycznia 2026 r. są słabsze także na tle grudnia 2025 r. Masa przewiezionych towarów była niższa o ponad 1,7 mln ton (-9,8 proc.), praca przewozowa spadła o ponad 0,5 mld tonokilometrów (-12 proc.), a poziom pracy eksploatacyjnej zmniejszył się o ponad 0,5 mln pociągokilometrów (-7,8 proc.), wskazano również.

Średnia odległość transportu 1 tony ładunku była w styczniu niższa o ponad 6 km w porównaniu z wynikiem z grudnia 2025 r.

ISBnews

