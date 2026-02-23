Po czterech latach wojny odbudowa Ukrainy pochłonie fortunę

Na 588 miliardów dolarów wycenił koszty odbudowy Ukrainy po wojnie Bank Światowy wspólnie z ONZ i Komisja Europejską. 14 proc. budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad trzy miliony rodzin.

Wycena strat i potrzeb Ukrainy obejmuje okres od napaści Rosji do końca ubiegłego roku, a informują o tym ukraińskie media. Z raportu wynika, że skala wydatków tylko w ubiegłym roku wzrosła o 12 proc. ze względu na ataki rosyjskie. Bezpośrednie szkody na Ukrainie szacuje się na 195 miliardów dolarów, a największe szkody są w budownictwie, transporcie i energetyce. Ocenia się, że 14 proc. budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad trzy miliony rodzin.

Cytowana przez media premier Ukrainy Julia Swyrydenko stwierdziła, ze koszty odbudowy „stanowią prawie trzykrotność prognozowanego nominalnego PKB kraju w roku 2025”.

Zdaniem Anny Bjerde, Dyrektor Zarządzającej ds. Operacyjnych Banku Światowego, instytucja ta „jest zdecydowana wspierać odbudowę Ukrainy oraz pomagać w zapewnieniu jej mieszkańcom miejsc pracy, możliwości i nadziei w odpornej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce”.

Przypomnijmy, że od początku roku narastają rosyjskie ataki na Ukrainę, zatem – jeśli szybko nie dojdzie do zawieszenia broni, to w kolejnym raporcie koszty odbudowy będą jeszcze wyższe. Rozejm stwarza olbrzymie szanse dla Ukrainy, tym bardziej że zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone deklarują plan wsparcia i możliwości wspólnych inwestycji. Ukraina czeka teraz na pomoc finansową szczególnie z Unii, która zgodziła się na (w sumie) 90 mld euro pożyczki dla Kijowa w 2026 i 2027 roku. Ale przelewy jeszcze nie dotarły, zaś rząd Węgier zagroził vetem po tym, jak wstrzymane zostały dostawy ropy rosyjskiej tranzytem przez Ukrainę. Formalnie powodem jest uszkodzenie rurociągu „Przyjaźń”.

Agnieszka Łakoma

