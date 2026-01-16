Obniżki cen paliw? Zapomnij, kierowco

W nadchodzącym tygodniu, w związku z drożejącą ropą naftową, kierowcy nie powinni spodziewać się spadku cen paliw - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Prognozują stabilizację cen na rynku detalicznym, które w przypadku benzyny 95 są najniższe od lutego 2022 r.

Analitycy portalu zwrócili w piątek uwagę, że mijający tydzień na rynku paliw w Polsce przyniósł dalszą obniżkę kosztów tankowania. Wyjątkiem był jednak autogaz. „Przestrzeni do dalszej przeceny na stacjach już jednak nie ma, bo na rynku naftowym notowania surowca (ropy naftowej - PAP) ruszyły w górę” - ocenili.

Stabilizacja cen na stacjach

W nadchodzącym tygodniu na detalicznym rynku paliw nastąpi stabilizacja cen - wskazali analitycy. Prognozowane przedziały dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to: 5,59-5,71 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla oleju napędowego 5,95-6,06 zł/l oraz 2,67-2,73 zł/l w przypadku autogazu.

Jak podano, detaliczna cena 95-oktanowej benzyny spadła w mijającym tygodniu do najniższego poziomu od lutego 2022 roku. „To dobra wiadomość dla kierowców, szczególnie w tych regionach, gdzie rozpoczynają się zimowe ferie” - ocenili analitycy. Wskazali, że w połowie stycznia 95-oktanowa odmiana benzyny kosztuje średnio 5,67 zł za litr i jest o 4 gr tańsza niż przed tygodniem. Olej napędowy po 2-groszowej obniżce jest wyceniany na 6 zł. Natomiast cena autogazu wzrosła o 4 gr i średnio w Polsce litr LPG na stacjach kosztuje 2,69 zł.

Zauważalne zwyżki cen na rynku hurtowym

W cennikach krajowych producentów paliw w ostatnich dniach przeważały podwyżki i średnie notowania 95-oktanowej benzyny oraz oleju napędowego są powyżej poziomów z ubiegłego piątku. Według danych portalu metr sześcienny benzyny jest wyceniany średnio na 4256,80 zł, o 45,40 zł więcej niż przed tygodniem. Diesel podrożał o blisko 100 zł, cena tego paliwa to 4513,20 zł/m sześc.

Duża nerwowość na rynku ropy

Analitycy zwrócili uwagę, że rynek ropy reaguje nerwowo głównie na napięcia w Iranie, gdzie masowe protesty antyrządowe, groźby możliwej interwencji USA oraz zapowiedzi sankcji handlowych ze strony Donalda Trumpa zwiększają obawy o zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu. „Zwłaszcza że Iran jest kluczowym producentem OPEC, a ponad 80 proc. jego eksportu trafia do Chin” - zauważyli.

Dodali, że szczególnym źródłem ryzyka pozostaje bezpieczeństwo transportu przez Cieśninę Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowego handlu ropą i gazem, choć, jak przekazali, agencja Reutera ocenia, że jej blokada jest mało prawdopodobna. Zdaniem analityków Iran może jednak wywierać presję innymi działaniami w regionie, co w przypadku eskalacji mogłoby silnie wpłynąć na ceny. „Ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, sugerujące osłabienie represji w Iranie, zmniejszyły krótkoterminowe obawy i wywołały korektę cen surowca o blisko 3 dol. w ostatniej sesji” - wskazali.

Eksperci przypomnieli, że w grudniu 2025 r. kraje OPEC+ wydobywały 42,831 mln baryłek ropy dziennie, o 784 tys. baryłek mniej niż przewidywały limity. Po wyłączeniu państw zwolnionych z ograniczeń (Libia, Iran, Wenezuela) produkcja także była niższa od planu. Wzrost wydobycia odnotowały m.in. Irak i Arabia Saudyjska, natomiast największe spadki dotyczyły Kazachstanu, Rosji i Wenezueli. Rosja w 2025 r. produkowała średnio 9,129 mln baryłek dziennie, o ok. 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. „Mimo ataków na infrastrukturę i niższych cen ropy, wydobycie pozostało względnie stabilne; w grudniu spadło do 9,304 mln baryłek dziennie” - podali analitycy.

Ich zdaniem mniejsze znaczenie dla nastrojów ma kwestia sytuacji w Wenezueli. Stany Zjednoczone sfinalizowały pierwszą transakcję sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej o wartości około 500 mln dol. „Jest ona elementem szerszego porozumienia opiewającego na blisko 2 mld dol., zawartego na początku stycznia między Waszyngtonem a Caracas” - przypomnieli.

„W najbliższych dniach i tygodniach oczekiwane są kolejne etapy sprzedaży tamtejszej ropy. Co istotne w tym temacie - Donald Trump stwierdził, że dla Wenezueli korzystne byłoby pozostanie w OPEC, choć nie jest pewne, czy leży to w interesie USA, podkreślając przy tym brak rozmów Waszyngtonu z Caracas na ten temat” - podali analitycy.

