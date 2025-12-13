Na stacjach paliw przedświąteczne „prezenty”

W przyszłym tygodniu benzyna może być tańsza średnio o 4 gr na litrze, a olej napędowy o 6 gr - wskazali analitycy Refleksu. Od 5 do 12 grudnia hurtowa cena diesla w Orlenie spadła o 7 gr/l netto, a benzyna Pb95 staniała 8 gr/l - dodali.

Analitycy Refleksu przewidują, że średnie ceny detaliczne paliw od 15 do 19 grudnia 2025 r. wyniosą dla benzyny Pb95 – 5,80 zł/l (spadek o 4 gr ), Pb98 – 6,54 zł/l (spadek o 4 gr), oleju napędowego – 6,12 zł/l (spadek o 6 gr), a LPG – 2,66 zł/l (bez zmian).

Ich zdaniem obniżki cen paliw w kraju to efekt stosunkowo taniej ropy naftowej i dalszego spadku cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA.

Obniżki drugi tydzień z rzędu

Eksperci zwrócili uwagę, że obniżki cen na krajowym rynku paliw obserwowane są drugi tydzień z rzędu. „Średnia cena benzyny Pb95 spadła w skali tygodnia o 3 gr/l do 5,84 zł /l. Olej napędowy potaniał w skali tygodnia 4 gr/l do poziomu 6,16 zł/l, ale w przypadku tego paliwa rośnie liczba stacji, gdzie diesla możemy zatankować poniżej 6 zł/l” - poinformowali analitycy. Dodali, że w dalszym ciągu na stabilnym poziomie 2,66 zł/l utrzymują się średnie ceny autogazu.

Dalsze obniżki hurtowych cen paliw w kraju pozwalają „z optymizmem spojrzeć w przyszłość” - ocenili przedstawiciele Refleksu. Wskazali, że w okresie 5-12 grudnia hurtowa cena diesla w Orlenie spadła 7 gr/l netto, natomiast benzyna Pb95 potaniała 8 gr/l netto, co teoretycznie otwiera drogę do dalszych obniżek cen na krajowych stacjach paliw.

Tanieje ropa na światowych rynkach

Ceny ropy naftowej Brent spadły w ciągu tygodnia o 2,30 dol. za baryłkę do poziomu 61,40 dol.

„Co bardziej istotne dla krajowego rynku paliw nadal obserwujemy spadek cen produktów naftowych w dolarach przy nieco niższym poziomie kursu dol./zł” - zauważyli analitycy.

Dodali, że ceny diesla CIF ARA w skali tygodnia (w okresie 5-11 grudnia) spadły o 47,25 dol. za baryłkę, a benzyny o 28,75 dol. za tonę. Poinformowali również, że w dalszym ciągu spadają ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam. W skali tygodnia rosyjska ropa naftowa potaniała o 4,30 dol. na baryłce do poziomu 37 dol. i jest najtańsza od 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa.

Wyliczyli, że w skali roku rosyjska ropa Urals potaniała o 26 dol. za baryłkę. W tym samym okresie cena ropy Brent spadła o około 12 dol. na baryłce. „Spadek cen rosyjskiej ropy naftowej wyraźnie przyspieszył po wejściu w życie 21 listopada amerykańskich sankcji” - stwierdzili analitycy.

Wskazali, że IEA (Międzynarodowej Agencji Energii) i EIA (Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej) podtrzymały prognozy dużej nadwyżki podaży ropy naftowej. „Zdaniem EIA nadwyżka podaży ropy naftowej utrzyma się przez cały 2026 rok, co przełoży się na średnioroczny wzrost zapasów powyżej 2 mln baryłek dziennie. Największa nadwyżka podaży oczekiwana jest w I kwartale 2026 roku, kiedy wzrost zapasów może przekroczyć poziom 3 mln baryłek dziennie” - przekazali analitycy.

Przekazali, że zdaniem IEA w pierwszej połowie 2026 roku nadwyżka podaży ropy naftowej przekroczy poziom 4 mln baryłek dziennie. „Prognozowana przez EIA i IEA nadwyżka podaży ropy naftowej w I połowie 2026 roku będzie więc najwyższa od pierwszej połowy 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa” - ocenili eksperci. Przypomnieli, że wybuch pandemii koronawirusa i lockdown światowej gospodarki doprowadziły do gwałtownego spadku popytu na ropę i wzrostu światowego poziomu zapasów ropy naftowej w I połowie 2020 roku o 6,4 mln baryłek dziennie.

PAP, sek

