Na stacjach wróci „szóstka” w cenach!

W ostatnich dniach września ryzyko przebicia granicy 6 zł za litr dla oleju napędowego jest realne, chociaż drastycznych podwyżek na stacjach kierowcy jeszcze nie doświadczą - ocenili w piątek analitycy e-petrol.

Analitycy przewidują, że w przyszłym tygodniu prognozowane średnie ceny detaliczne benzyny 98-oktanowej znajdą się w przedziale od 6,54 do 6,65 zł za litr, natomiast benzyna 95-oktanowa kosztować będzie od 5,78 do 5,89 zł za litr. Kierowcy tankujący olej napędowy zapłacą od 5,92 do 6,03 zł za litr, a ceny autogazu (LPG) wynieść mogą w tych dniach od 2,61 do 2,69 zł za litr. „Ceny paliw na stacjach pozostaną stabilne, z możliwymi niewielkimi podwyżkami” - ocenili.

Olej napędowy przebije barierę 6 zł za litr

Według ekspertów ryzyko przebicia psychologicznej granicy 6 zł za litr oleju napędowego jest realne, „chociaż drastycznych podwyżek raczej jeszcze nie doświadczymy na stacjach w ostatnich dniach września”.

W opinii analityków w ostatnim tygodniu września 2025 r. hurtowe ceny paliw na krajowym rynku wykazały umiarkowane zmiany. Według danych portalu z 26 września, w porównaniu do notowań z 20 września, odnotowano lekkie spadki cen benzyn, natomiast diesel i olej opałowy podrożały. Cena benzyny 98-oktanowej spadła z 4961,80 zł do 4940,00 zł za 1000 litrów, co oznacza obniżkę o 21,80 zł. Podobnie było w przypadku benzyny 95-oktanowej, która potaniała z 4522,80 zł/m sześc. do 4505 zł, czyli o 17,80 zł. „W przeciwnym kierunku podążył diesel – jego cena wzrosła z 4688,80 zł do 4731,60 zł, co daje zwyżkę niemal o 43 zł na 1000 litrów” - podkreślono, wskazując, że jeszcze większy wzrost zanotowano w przypadku oleju opałowego, którego cena wzrosła o 45 zł do 3369,80 zł/m sześc.

Zmiany na zapleczu rynku autogazu

Analitycy zwrócili uwagę, że czwartek n-butan został wpisany do projektu 19. pakietu sankcji Rady UE wobec Rosji. Przypominano, że dotąd n-butan, podobnie jak izobutan, nie był objęty ograniczeniami, co umożliwiało jego import z Rosji mimo obowiązujących sankcji. „Teraz, dzięki dodaniu go do załącznika XXI rozporządzenia 833/2014, import surowca z Rosji i Białorusi ma zostać zablokowany” - wskazali. Ich zdaniem, jednak dla polskich kierowców nie powinno się to wiązać z wyraźnymi zmianami cen w górę. „Widać to było w ostatnich miesiącach, kiedy dominował już na rynku gaz z kierunku zachodniego” - dodano.

Drożeje ropa na rynkach międzynarodowych

Analitycy przekazali też, że po spadkach w poniedziałek każda kolejna sesja na londyńskiej giełdzie ropy przynosiła wzrost notowań surowca, które zbliżyły się do poziomu 70 dol. Wskazali, że na otwarciu tygodnia baryłkę ropy Brent można było kupić jeszcze za niecałe 66 dol., a w piątkowy poranek jej cena dotarła do poziomu 69,75 dol.

„Poniedziałkowa przecena była napędzana nadzieją na przywrócenie dostaw ropy z irackiego Kurdystanu rurociągiem przez Turcję. Tą drogą na rynek miałoby trafiać nawet 230 tys. baryłek surowca dziennie” - wskazali eksperci portalu. Przypomnieli, że negocjacje pomiędzy rządem federalnym i władzami Kurdystanu miały być na ostatniej prostej. „Szybko okazało się, że potrzeba jeszcze współpracy ze strony firm wydobywczych - Genel Energy i DNO, które domagają się gwarancji spłaty dotychczasowych zaległości” - dodano.

Według analityków na oddalającą się perspektywę przywrócenia dostaw z irackiego Kurdystanu nałożyły się doniesienia o coraz poważniejszych problemach sektora naftowego w Rosji. „Na rosnącej liczbie stacji brakuje paliw, a Ukraińcy kontynuują swoją kampanię uderzeń w rafinerie i infrastrukturę przesyłową” - wskazali. Zwrócili też uwagę, że władze w Moskwie w czwartek ogłosiły decyzję w sprawie ograniczenia eksportu paliw do końca roku. „Dla benzyny jest on całkowity, a w odniesieniu do oleju napędowego dotyczy firm pośredniczących. Problemy mogą już niedługo być odczuwalne na całym rynku naftowym, bo Ukraina jest na dobrej drodze do tego, aby zatrzymać podaż surowca i paliw z Rosji” - podsumowano.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hutnictwo idzie na ścianę, a rząd się tylko przygląda

„Chwilówek” nie ubywa: w tym roku to już 8,75 mld zł!

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

»»Daniel Obajtek: polski rząd jest dziś w Berlinie – oglądaj w telewizji wPolsce24