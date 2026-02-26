Uwaga, nowe limity zarobków dla pracujących emerytów

Od 1 marca wzrosną limity dodatkowego przychodu dla wcześniejszych emerytów i rencistów - przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dolna granica przychodu wyniesie ponad 6,4 tys. zł brutto miesięcznie, a górna prawie 12 tys. zł.

Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dorabiania do świadczeń.

ZUS poinformował, że do swoich świadczeń dorabia coraz więcej wcześniejszych emerytów i rencistów.

„Muszą jednak uważać na limity przychodu, ponieważ ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia” - podkreślił.

Progi dla dorabiania: od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Przekazał, że od 1 marca 2026 r. dolny limit dorabiania, który nie wpływa na wysokość świadczenia, będzie wynosił 6 438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Po przekroczeniu górnej granicy - 11 957,20 zł brutto (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), ZUS zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty. ZUS podał, że progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi zwiększą się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł.

Poinformował również, że zarobki od 6 438,50 zł do 11 957,20 zł brutto spowodują zmniejszenie wypłaty o kwotę przekroczenia.

Zakład zauważył jednak, że od marca zmniejszenie nie może być wyższe niż 989,41 zł dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 841,05 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kiedy trzeba powiadomić ZUS o podjęciu pracy

Osoby, które obowiązują limity dorabiania, muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości zarobków.

„Można to zrobić, składając formularz EROP, który jest dostępny w placówkach ZUS, na stronie www.zus.pl i w portalu eZUS. Co roku najpóźniej do końca lutego należy dostarczyć zaświadczenie płatnika składek lub oświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości” - podał.

Osoby, nie poinformowały Zakładu o dorabianiu, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za trzy lata wstecz. Jeśli przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok.

PAP, sek

