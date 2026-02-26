Koniec chaosu na etykietach mięsa
Rynek mięsa w Polsce od lat zmagał się z problemem interpretacji przepisów – szczególnie tam, gdzie zaczynają się podejrzenia o nieuczciwe praktyki. Teraz ma się to zmienić.
Wszystko za sprawą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wspólnie z branżą mięsną, wypracowała ona zasady, które mają uporządkować oznakowanie i ograniczyć potencjalne spory.
Radykalna zmiana w podejściu do etykietowania
To nie jest kosmetyka, tylko fundamentalna zmiana w podejściu do kontroli jakości mięsa. Nowe ustalenia precyzują m.in. zasady deklarowania masy netto mięsa czerwonego, rozdzielając naturalny wyciek płynu po uboju od wad jakościowych.
Ile wody w kurczaku?
W przypadku drobiu uporządkowano interpretację wskaźnika, który pozwala ocenić, czy nie doszło do nadmiernego dodania wody. Uwzględniono jej naturalną zawartość i różnice technologiczne, np. w metodach chłodzenia. Zmiany mają ograniczyć uznaniowość kontroli, zmniejszyć ryzyko reklamacji i kar oraz zapewnić konsumentom bardziej czytelne etykiety, a rynkowi mięsa większą przejrzystość.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
