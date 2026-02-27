„Chwilówki” biją rekordy popularności

W styczniu br. sprzedaż pozabankowych pożyczek krótkoterminowych zwiększyła się do ponad 1,2 mld zł - o 15,9 proc. rok do roku - wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Średnia wartość pożyczki wyniosła 2 837 zł i była o 14,1 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w styczniu 2025 r.

Eksperci Biura Informacji Kredytowej (BIK) zwrócili uwagę, że polski rynek pożyczek pozabankowych opiera się na dwóch głównych segmentach produktowych. Pierwszym są pożyczki gotówkowe, które wypłacane są bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i mogą być przez niego wykorzystywane na dowolny cel, w tym wsparcie budżetu domowego lub na inne wydatki konsumpcyjne.

„W segmencie tym można wyróżnić dwie kategorie pożyczek gotówkowych. Pożyczki gotówkowe udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy (do 60 dni) oraz na wyższe kwoty i dłuższe, często kilkuletnie okresy (pow. 60 dni)” - wskazali.

Pożyczki gotówkowe do 60 dni „chwilówki” rosną i liczbowo, i kwotowo

Według danych BIK styczniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,218 mld zł i była wyższa o 15,9 proc. r/r. W styczniu 2026 r. zostało udzielonych 488 tys. takich pożyczek, czyli o 5,0 proc. więcej r/r. Pożyczki te stanowiły 73 proc. wartości i 87 proc. liczby przyznanych w styczniu tego roku pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni wyniosła 2 837 zł i była o 14,1 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w styczniu rok temu.

W raporcie podano także, że w styczniu 2026 r. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono na wartość 462 mln zł (więcej o 14,4 proc. r/r). Przyznano ich łącznie 71 tys., co w porównaniu ze styczniem 2025 r. oznacza spadek o 3,3 proc. Średnia wartość pożyczki gotówkowej powyżej 60 dni wyniosła 6 478 zł i była o 18,2 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w ubiegłym roku.

Pożyczki ratalne w styczniu bardzo popularne

Eksperci poinformowali również, że w styczniu 2026 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 925 tys. pożyczek ratalnych (wzrost o 16,2 proc. r/r) na kwotę 601 mln zł (wzrost o 16,6 proc. r/r). Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 650 zł i była o 0,3 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej w styczniu 2025 roku.

Dodali, że pożyczki ratalne charakteryzują się niską kwotą, przeznaczone są na finansowanie określonego celu, jakim jest np. zakup towarów czy usług; nie jest to więc bezpośrednio udostępniana klientowi gotówka, którą może bezpośrednio dysponować.

PAP, sek

