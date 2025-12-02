Rosyjski tankowiec ostrzelany na Morzu Czarnym!

Turecka Generalna Dyrekcja ds. Morskich poinformowała we wtorek, że na Morzu Czarnym zaatakowano rosyjski tankowiec Midwołga 2, płynący z Rosji do Gruzji.

Zaatakowany statek przewozi olej słonecznikowy - poinformował turecki portal Haberler. Do ataku doszło w odległości 80 mil morskich (148 km) od brzegu.

Omijanie sankcji

Załoga statku Midwołga 2 przekazała, że stan 13 osób znajdujących się na pokładzie jest dobry, a silniki jednostki działają. Tankowiec zmienił kurs i skierował się do Synopy, miasta na północy Turcji - przekazał portal Turkiye Today.

Eksplozja dwóch tankowców

W ubiegły piątek (28 listopada) na Morzu Czarnym, w pobliżu cieśniny Bosfor, doszło do eksplozji na dwóch tankowcach należących do tzw. rosyjskiej floty cieni, używanych do omijania sankcji i nielegalnego transportowania ropy.

Słowa Erdogana

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w poniedziałek, że ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym są nie do przyjęcia i ostrzegł „wszystkie zainteresowane strony” przed przeprowadzaniem takich operacji.

Wojna między Rosją a Ukrainą wyraźnie zaczęła zagrażać bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Czarnym. Ataki na statki to sygnały wskazujące na niebezpieczną eskalację. Nie możemy w żaden sposób usprawiedliwić tych ataków. Przekazujemy wszystkim zainteresowanym stronom niezbędne ostrzeżenia dotyczące takich incydentów

– powiedział Erdogan dziennikarzom.

