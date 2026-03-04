Dopłaty bezpośrednie nie dotrą na czas?

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) ostrzega, że proponowana przez Komisję Europejską reforma Wspólnej Polityki Rolnej w unijnym budżecie na lata 2028-2034 może oznaczać niepewność dla rolników i opóźnienia w dystrybucji dopłat. Jako główną bolączkę kontrolerzy wskazują brak jasności w konstrukcji nowego systemu finansowania.

Projekt zakłada budżet na poziomie około dwóch bilionów euro i likwidację odrębnego funduszu rolnego. WPR miałaby być finansowana z jednego Europejskiego Funduszu, w oparciu o krajowe plany, bez dotychczasowych dwóch filarów. Dla rolnictwa przewidziano co najmniej 284 mld euro na wsparcie dochodów oraz dodatkowe środki spoza tej puli. Zdaniem ETO, bardziej złożona struktura może zmniejszyć przewidywalność wsparcia, opóźnić przekazywanie pieniędzy i utrudnić kontrolę wydatków. Ostateczna wysokość środków będzie znana dopiero po zatwierdzeniu planów krajowych, co utrudni rolnikom planowanie.

Źródło: farmer.pl, Wiadomości AGRO, wPolsce24 TV

Oprac. GS

