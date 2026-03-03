PROTESTY SZPITALI. "Oszczędności i likwidacje kosztem pacjentów"

Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów ostrzegają przed katastrofą w ochronie zdrowia, protestując przeciwko Ministerstwu Zdrowia. To już kolejny raz za rządów Donalda Tuska – brak konkretnego planu, chaotyczne zamykanie szpitali, katastrofalny brak pieniędzy, a wszystko kosztem pacjentów, którzy ponoszą konsekwencje nieudolnej polityki.

Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów protestują we wtorek przed siedzibą resortu zdrowia „w obronie bezpieczeństwa pacjentów i przyszłości szpitali powiatowych„.

Daliśmy szansę Ministerstwu Zdrowia pod nowym kierownictwem. Przez pół roku oczekiwaliśmy działań związanych z poprawą sytuacji. Efekt jest odwrotny. Nie widzimy sprawczości Ministerstwa Zdrowia - powiedziała PAP Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Były obietnice, nie ma realizacji

MZ nie rozwiązało dotąd kwestii podwyżek pensji minimalnych w ochronie zdrowia, które co roku wchodzą w życie w lipcu, a szpitale nie mają na ten cel wystarczającego finansowania.

Rząd Tuska znów nie ma pieniędzy

MZ nie przygotowało zapowiadanego w lipcu 2024 r. mechanizmu finansowego, który we współpracy z BGK miał wspierać szpitale w realizacji programów naprawczych i transformacji.

Odnosimy wrażenie, że zaciskanie pasa w systemie ochrony zdrowia odbywa się kosztem szpitali i pacjentów szpitalnych - oceniła Skóbel.

Jest tylko gorzej..

Podkreśliła, że szpitale dostają na 2026 r. kontrakty o niższych wartościach w porównaniu do roku 2025, co oznacza, że będą mogły przyjąć mniejszą liczbę pacjentów. Rząd Tuska to największe zadłużenie i oszczędności na Polakach -

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) Waldemar Malinowski powiedział PAP, że powodem protestu są zapowiadane oszczędności i obniżanie wycen świadczeń.

Zamiast stabilizacji, mamy destabilizację - podkreślił.

Reforma? To kpina!

Podkreślił, że reforma szpitalnictwa odbywa się bez planu, czego przykładem są likwidowane porodówki.

Ministerstwo Zdrowia nie ma programu reformy systemu ochrony zdrowia - powiedział prezes OZPSP.

Protest OZPSP i ZPP przed Ministerstwem Zdrowia poparło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. NRL podkreśliło, że sytuacja szpitali, zwłaszcza szpitali wykonujących podstawowe świadczenia zdrowotne, systematycznie ulega pogorszeniu. Organizacja zarzuca MZ brak regionalnych planów, celów i osób odpowiedzialnych za planową i racjonalną konsolidację szpitali.

Oddziały zamykane na „chybił trafił”

Szpitale i oddziały są zamykane, bo ich finasowanie jest niewystarczające - powiedział we wtorek prezes Związku Powiatów Polskich (ZPP) Andrzej Płonka na briefingu przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia.

Zaznaczył, że za zamykanie szpitali „na chybił trafił” odpowiada rząd.

Szpitale powiatowe zamykane są nie dlatego, że zamykają je samorządy powiatowe. Zamykamy je dlatego, że zabrakło środków z NFZ. Zamyka je minister, zamyka je rząd - powiedział Płonka. - Nie zgadzamy się z tym, że oddziały są zamykane na „chybił trafił” - dodał.

