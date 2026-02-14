Ceny paliw – sezon na groszowe ruchy

W dniach 16-20 lutego potanieć może olej napędowy - o 2 gr na litrze - prognozują analitycy Refleksu. Za tankowanie diesla kierowcy mogą zapłacić 5,88 zł/l; nieznacznie tanieć mają też benzyny.

W opinii analityków Refleksu zmienność cen na rynku ropy naftowej i europejskim rynku paliw gotowych obserwowana w ostatnim tygodniu pozwoliła na utrzymanie cen hurtowych „bez większych zmian”. „Między innymi dlatego odnotowane na początku lutego podwyżki cen na stacjach nie są kontynuowane” - stwierdzili.

Prognozy cen paliw na nadchodzący tydzień

Eksperci wskazali, że ceny oleju napędowego, po trzygroszowym spadku w mijającym tygodniu, niemal wróciły do poziomu z końca stycznia. Ceny benzyn i autogazu spadły natomiast o 1 gr na litrze.

„Podwyżek nie powinniśmy notować także w kolejnym tygodniu lutego, a średnie ceny detaliczne w kraju mogą nieznacznie spadać” - prognozują analitycy.

Według nich od 16 do 20 lutego br. kierowcy za benzynę Pb95 mogą zapłacić 5,64 zł/l, a więc mniej o 1 gr na litrze w porównaniu do ceny z mijającego tygodnia. Benzynę Pb98 zatankują za 6,39 zł/l, czyli taniej o 1 gr na litrze, olej napędowy może kosztować 5,88 zł/l i ma być tańszy o 2 gr na litrze. Zdaniem ekspertów Refleksu cena LPG nie powinna się zmienić i może wynieść – 2,72 zł/l.

Niepewność wokół cen ropy

Eksperci poinformowali, że ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek utrzymywały się w rejonie 67 dol. za baryłkę, co ich zdaniem oznacza w skali tygodnia spadek o około 1 dol. na tonie. „Ciągle uwaga rynku jest skierowana na geopolitykę. Niepewność wokół negocjacji nuklearnych USA – Iran utrzymuje premię w cenach ropy, ograniczając skalę spadków” - zauważyli analitycy.

Dodali, że Ukraina regularnie atakuje rosyjskie rafinerie. „W czwartek doszło do ataku na rafinerię Łukoil w Uchcie, dzień po uderzeniu w największą rafinerię południowej Rosji w Wołgogradzie. Ataki wywołały pożary w obu zakładach, a rafineria w Wołgogradzie wstrzymała sprzedaż paliw” - przekazali.

Jak przypomnieli eksperci, w najnowszym miesięcznym raporcie opublikowanym 11 lutego OPEC utrzymał prognozy wzrostu popytu na ropę w latach 2026–2027 bez zmian, wskazując jednocześnie na spadek produkcji ropy OPEC+ w styczniu. Kartel oczekuje wzrostu globalnego popytu o 1,4 mln baryłek dziennie w 2026 r. oraz 1,3 mln baryłek dziennie w 2027 r.

Wskazali też, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w lutowym raporcie prognozuje, że światowy popyt na ropę ma wzrosnąć o 850 tys. baryłek dziennie w 2026 roku, co oznacza korektę w dół o 80 tys. baryłek dziennie wobec prognozy z poprzedniego miesiąca. Jednocześnie IEA obniżyła skalę prognozowanej globalnej nadwyżki podaży ropy w I kwartale 2026 r.

