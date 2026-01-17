Mróz „zamroził” ceny paliw na stacjach?

W przyszłym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach powinny utrzymać się na obecnym poziomie - prognozują analitycy Refleksu. Według nich za benzynę Pb95 kierowcy mogą zapłacić 5,67 zł/l, za olej napędowy 5,95 zł/l, o 1 gr podrożeje natomiast LPG - do 2,72 zł/l.

Według prognoz Refleksu w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. za benzynę Pb95 kierowcy zapłacą 5,67 zł/l (bez zmian), benzyna Pb98 będzie kosztować 6,43 zł/l (bez zmian), a za olej napędowy kierowcy mogą zapłacić 5,95 zł/l (także bez zmian). Średnia cena LPG wyniesie natomiast 2,72 zł/l i może wzrosnąć o 1 gr na litrze.

Eksperci podali, że w mijającym tygodniu średnie ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach spadały o 3–4 gr/l, a autogazu o 1 gr/l.

Wskazali, że średnie ceny paliw 15 stycznia br. kształtowały się następująco: benzyna bezołowiowa 95: 5,67 zł/l (spadek o 3 gr/l), benzyna bezołowiowa 98: 6,43 zł/l (spadek o 3 gr/l). Olej napędowy kosztował 5,95 zł/l (spadek o 4 gr/l), a autogaz: 2,71 zł/l (spadek o 1 gr/l).

„Ze względu na zmiany na rynku hurtowym dalsze spadki cen na stacjach mogą być ograniczone, a średnie ceny w kraju powinny utrzymać się na obecnym poziomie” – stwierdzili.

W ocenie analityków rynek ropy naftowej pozostaje w cieniu geopolityki. „W ostatnich dniach obserwowaliśmy wyraźny wzrost zmienności cen, również na krajowym rynku hurtowym. W piątek, 16 stycznia, hurtowa cena oleju napędowego w Orlenie kształtowała się na poziomie 4513 zł/m sześc. i wzrosła w skali tygodnia o 97 zł/m sześc. W tym samym okresie cena hurtowa benzyny Pb95 wzrosła o 45 zł/m sześc., do poziomu 4256 zł/ m sześc.” - poinformowali.

Rozchwiany rynek ropy naftowej

Dodali, że ceny marcowej serii kontraktów na ropę Brent wzrosły do 67 dol. za baryłkę, a następnie spadły do około 63,40 dol. za baryłkę i taki poziom obserwowany był w piątek rano. „W efekcie ropa Brent jest symbolicznie droższa (około 0,20 dol. na baryłce) w porównaniu z piątkiem 9 stycznia” - policzyli.

Przypomnieli, że prezydent USA ogłosił nałożenie 25 proc. ceł na wszystkie kraje „robiące interesy” z Iranem. Iran jest członkiem porozumienia OPEC+, ale nie obowiązują go limity wydobycia. Analitycy zauważyli, że w grudniu eksport ropy irańskiej spadł około 25 proc. do 1,5 mln baryłek dziennie. Wskazali, że głównym odbiorcą ciężkiej i kwaśnej ropy irańskiej są rynki azjatyckie, a dokładniej „niezależne” chińskie rafinerie. „Nic nie wskazuje jednak na to, aby chińskie władze zamierzały zmusić niezależny chiński sektor rafineryjny do zaprzestania zakupów irańskiej ropy naftowej” - stwierdzili.

Zaznaczyli przy tym, że amerykańska EIA (U.S. Energy Information Administration) prognozuje kolejne dwa lata nadwyżki podaży ropy naftowej. Analitycy przekazali, że obserwowana w 2025 roku nadwyżka podaży ropy naftowej wynikająca z większego tempa wzrostu produkcji ropy naftowej niż konsumpcji utrzyma się według EIA również w roku 2026 i 2027. „Średnia cena ropy naftowej Brent spadnie zdaniem EIA z poziomu 69 dol. za baryłkę w roku 2025 do 56 dol. za baryłkę w roku 2026 i 54 dol. za baryłkę w roku 2027” - dodali.

