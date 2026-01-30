System kaucyjny bije w rolników

Miało być ekologicznie, a wyszło jak zwykle, czyli drożej. System kaucyjny, który miał pomóc środowisku, coraz wyraźniej uderza Polaków po kieszeni – szczególnie tych mieszkających na wsi.

Najpierw droższe napoje w sklepach, teraz wyższe opłaty za wywóz śmieci. Gminy wprost przyznają, że po wprowadzeniu kaucji straciły najcenniejszy surowiec: butelki PET i aluminiowe puszki, które wcześniej sprzedawały recyklerom. Dziś te opakowania trafiają do automatów w a sklepach, a w budżetach samorządów powstaje dziura.

Samorządy nadrabiają braki w… śmietnikach

Koszty obsługi systemu segregacji odpadów rosną, a wymagane poziomy recyklingu nadal trzeba spełniać, więc najprostszym rozwiązaniem są podwyżki dla mieszkańców. W niektórych gminach opłaty przekraczają już 50 zł miesięcznie od osoby. Rolnicy odczuwają to podwójnie: płacą więcej i za zakupy, i za śmieci. Samorządy ostrzegały przed takim scenariuszem od miesięcy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

