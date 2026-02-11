Hodowcy boją się umowy z Mercosur

Aż 76 proc. hodowców świń uznaje międzynarodowe umowy handlowe, takie jak UE-Mercosur, za największe zagrożenie dla przyszłości swojej działalności – wynika z ankiety spółki Gobarto Hodowca.

Odpowiedzią na takie uwarunkowania powinna być dalsza profesjonalizacja i wzmacnianie konkurencyjności. Jednocześnie 21 proc. rolników wskazuje na bariery lokalne – protesty mieszkańców blokujące rozbudowę i modernizację ferm.

Sprzeciw wobec inwestycji, nawet spełniających normy środowiskowe, wydłuża procedury i wstrzymuje rozwój. Hodowcy działają więc pod podwójną presją: globalnej konkurencji i lokalnego braku akceptacji. Paradoks polega na tym, że 68 proc. Polaków uważa krajową żywność za lepszą niż ta spoza Unii Europejskiej, a dwie trzecie chce samowystarczalności, choć w 2024 roku import wieprzowiny przekroczył 663 tys. ton. Bez inwestycji i stabilnych warunków produkcja w kraju będzie się zwijać, a zależność od importu rosnąć.