UE-Mercosur: dlaczego Argentynie tak się spieszy?

Argentyna jest bardzo zmotywowana, żeby jak najszybciej ratyfikować umowę handlową pomiędzy Unią Europejską a grupą Mercosur i jako pierwsza uruchomić jej tymczasowe stosowanie. Argentyńskie władze liczą, że sprzedaż na wspólnotowy rynek wzrośnie o 76 proc. w pięć lat i nawet o 122 proc. do 2036 roku. Chodzi głównie o wołowinę, drób, cukier i etanol.

Ta umowa daje kluczowemu krajowi Ameryki Południowej dostęp do jednego z największych rynków świata i jest decyzją strategiczną. Podobne działania zapowiadają Brazylia i Urugwaj.

Argentyński rząd przedstawia porozumienie jako narzędzie wspierające zwiększania eksportu i przyciągnięcia inwestycji. Z kolei opozycja widzi w nim zagrożenie dla krajowego przemysłu i miejsc pracy. W debacie publicznej pojawił się spór o model rozwoju: czy Argentyna ma być krajem eksportującym żywność i surowce, czy też chronić własny przemysł?

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: TopAgrar

