Będą rekompensaty za słupy, ale trzeba się spieszyć!
Grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego otworzył rolnikom drogę do uzyskania odszkodowań za słupy energetyczne stojące na ich gruntach.
Chodzi zarówno o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ziemi przez 10 ostatnich lat, jak i o zapłatę za ustanowienie służebności przesyłu na przyszłość. Trybunał znacząco ograniczył możliwość powoływania się przez firmy energetyczne na zasiedzenie, nawet jeśli słupy stoją od wielu lat.
Ile można odzyskać?
W praktyce oznacza to możliwość uzyskania od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od rodzaju słupa, klasy gruntu oraz powierzchni strefy ochronnej wyłączonej z uprawy.
Kluczowy jest czas
Uwaga! Odszkodowania nie są przyznawane z automatu – trzeba zebrać stosowne dokumenty, dostarczyć je do odpowiednich instytucji – i to szybko, bo do 2 marca 2026 roku. Do tego dnia rolnicy, którzy wcześniej przegrali sprawy sądowe z powodu zasiedzenia, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania.
Jakie warunki trzeba spełnić?
Warunkami skutecznego dochodzenia roszczeń są: brak wpisu służebności w księdze wieczystej, ustalenie daty posadowienia urządzeń oraz wysłanie wezwania do zapłaty do operatora sieci.
