Będzie tymczasowa umowa z Mercosur?

Niezbyt długo rolnicy nacieszyli się decyzją Parlamentu Europejskiego kierującą porozumienie handlowe z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o zbadanie jego zgodności z unijnymi traktatami.

Niestety, nie oznacza to, że umowa nie wejdzie w życie – i to ze skutkiem natychmiastowym. Okazuje się bowiem, że eurokraci zabezpieczyli się na wypadek niekorzystnego dla nich scenariusza z TSUE w roli głównej i dopilnowali, żeby Rada UE w ostatniej chwili podjęła decyzję, że możliwe jest tymczasowe stosowanie umowy handlowej jeszcze przed zakończeniem jej pełnej ratyfikacji.

Jest tak, jak mówi Kanclerz

Zaraz po zakończeniu głosowania w portalu X wypowiedział się – nie kto inny, jak – Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, który napisał: „Jesteśmy przekonani o legalności umowy. Koniec z opóźnieniami. Umowa musi teraz wejść w życie tymczasowo”. Tak naprawdę ucina to dyskusję, co potwierdził m.in. Janusz Wojciechowski, były unijny komisarz ds. rolnictwa.

Francuzi stają okoniem

Są jednak rządy krajów członkowskich, które pozostają nieugięte. Na czele tej koalicji zdecydowała się stanąć Francja. Z Paryża popłynął jednoznaczny komunikat: „Jeśli Komisja Europejska zignoruje głos Parlamentu Europejskiego w kwestii Mercosuru, to naruszy demokrację”. A więc „piłka w grze”.