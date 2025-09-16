Nie jesz mięsa? Zobacz co wybierać w zamian

TYLKO U NAS

W obecnych czasach coraz to większa liczba osób, niezależnie od stosowanego modelu żywienia czy podążania za aktualnie panującą modą, decyduje się na włączenie roślinnych zamienników mięsa do swojego jadłospisu.

Zjawisko to wynika zarówno z chęci urozmaicenia codziennej diety, jak i z troski o zdrowie czy środowisko naturalne.

Jakimi produktami zastąpić mięso?

Decydując się na ograniczenie, bądź całkowite odstawienie mięsa i jego przetworów ze swojego dziennego jadłospisu, należy pamiętać o pozostałych źródłach białka pełniącego w organizmie funkcje budulcowe, regulatorowe czy odpornościowe. W diecie osób zdrowych, bez innych przeciwwskazań powinniśmy pamiętać o spożywaniu pozostałych źródeł białka, takich jak:

• Jaja,

• Nabiał, szczególnie ten naturalny,

• Rośliny strączkowe (fasola, ciecierzyca, soczewica, groch),

• Produkty sojowe (tofu, kotlety sojowe),

• Sery (białe, żółte),

• Nasiona oraz orzechy.

Z powodzeniem mogą one stanowić bazę popularnych potraw. Dla przykładu:

• w spaghetti bolognese mięso mielone można zastąpić rozdrobnionym tofu;

• w burgerach – kotletem przygotowanym z fasoli i nasion słonecznika;

• w gulaszu – ciecierzycą ze słoika;

• w kotletach mielonych – zieloną soczewicą z dodatkiem suszonych grzybów.

Potencjalne korzyści zdrowotne

Zmniejszenie spożycia mięsa, nawet bez całkowitej eliminacji z jadłospisu, może sprzyjać poprawie parametrów zdrowotnych, takich jak:

• Obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL we krwi;

• Poprawa funkcjonowania przewodu pokarmowego;

• Redukcja ryzyka wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych, jak cukrzycy typu 2, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego.

O czym należy pamiętać w diecie bezmięsnej?

Mięso jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka. W diecie bezmięsnej jego rolę mogą przejąć rośliny strączkowe, tofu, nasiona czy orzechy. Istotne jest również zadbanie o odpowiednią podaż składników odżywczych, które mogą być trudniej dostępne w diecie bezmięsnej, takich jak:

• żelazo,

• witamina B12,

• kwasy tłuszczowe omega-3.

W niektórych przypadkach wskazana może być suplementacja, szczególnie witaminy B12 oraz żelaza w diecie osób preferujących model diety wegańskiej, a także okresowe wykonywanie badań laboratoryjnych w celu monitorowania stanu odżywienia.

Filip Siódmiak

