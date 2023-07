Europarlament. Będzie dodatkowy mandat dla Polski

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek plany, uzgodnione wcześniej z krajami członkowskimi, które wyznaczają nowe cele w zakresie oszczędności energii w perspektywie do 2030 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Do tego czasu państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7 proc. na poziomie UE