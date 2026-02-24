Błaszczak: SAFE dotyczy naszej niepodległości

Były szef MON Mariusz Błaszczak na antenie Telewizji wPolsce24 tłumaczy, dlaczego program SAFE jest niekorzystny dla Polski.

Jego wypowiedź odnosi się do sytuacji, w której Polska miałaby wziąć pożyczkę, a jej warunki mogłyby zależeć od decyzji Unii Europejskiej, w tym Berlina, co według Błaszczaka stanowiłoby realne zagrożenie dla suwerenności Polski.

W przypadku Polski należałoby odrzucić tę pożyczkę, ona jest zła dla Polski, dlatego że uzależnia od decyzji Berlina de facto — podkreślił Mariusz Błaszczak w rozmowie z red. Emilią Wierzbicki i red. Wojciechem Biedroniem.

Przykład manipulacji

Unia Europejska może w ten sposób stawiać przed Polską ultimatum: albo Polska zgodzi się na przyjmowanie migrantów, albo zostaną jej zabrane fundusze. Podobnie, mówił były minister, Polska może zostać zmuszona do zaakceptowania kontrowersyjnych kwestii związanych z edukacją dzieci w szkołach, jak np. promocja idei demoralizacji, w zamian za zachowanie dostępu do funduszy.

Takie działania, według Błaszczaka, stanowią formę manipulacji, gdzie kwestie wartości i praw człowieka stają się pretekstem do wywierania presji na rządy, które nie zgadzają się na pewne zmiany w polityce społecznej.

Można sobie łatwo wyobrazić, że jednym z elementów praworządności są prawa człowieka, a prawa człowieka to jest przyjmowanie migrantów, albo związki jednopłciowe. Albo Polska zgodzi się na przyjmowanie migrantów, albo zatrzymają pieniądze. Albo Polska zgodzi się na to szaleństwo dotyczące demoralizacji dzieci w szkołach, albo zabiorą pieniądze — podkreślił Błaszczak.

W tym kontekście były minister obrony podkreśla, że uzależnienie od zewnętrznych decyzji, zwłaszcza takich jak te podejmowane w Berlinie, może mieć negatywne konsekwencje dla kraju.

