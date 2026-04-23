Sprzedaż detaliczna wystrzeliła, ale tylko chwilowo?

Bardzo dobre dane o sprzedaży detalicznej w marcu, podbite zwłaszcza przez zaskakujący skok zakupów paliwa, mogą okazać się lokalnym szczytem ze względu na kumulację jednorazowych zdarzeń, a słabszy konsument będzie jednym z głównych czynników ryzyka dla wzrostu PKB w 2026 roku – ostrzegają analitycy.

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 8,7 proc. r/r w marcu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 18,1 proc. Konsensus rynkowy wynosił 5,9 proc. wzrostu r/r**.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,7 proc. (wobec spadku o 0,3 proc. w marcu 2025 r.). W porównaniu z lutym 2026 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 18,1 proc. W okresie styczeń-marzec 2026 r. sprzedaż wzrosła o 4,8 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 1,4 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 3,3 proc. w porównaniu z lutym 2026 r., podał także GUS.

W marcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 9 proc. do 9,6 proc., podano również.

Sprzedaż detaliczna w Polsce r/r / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy Banku Pekao: kumulacja jednorazowych czynników

W danych za marzec mamy już trzecią rakietę - sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,7 proc. r/r, czyli najmocniej od kwietnia 2022 r. Przebilibyśmy 10 proc., gdyby nie zaskakująco słaby efekt Wielkanocy w sprzedaży żywności. Od razu jednak kubeł zimnej wody: w marcu było sporo jednorazowych czynników, które podbijały sprzedaż i których nie zobaczymy w kolejnym miesiącu (koniec zimy, tankowanie paliwa na zapas, efekt Wielkanocy, dni handlowe, itp.) - zaznaczają analitycy Banku Pekao.

Analityk Portu: bardzo dobre dane mogą okazać się lokalnym szczytem

„Marcowy odczyt wyraźnie przebił oczekiwania i pokazuje, że konsument pozostaje odporny mimo rosnącej niepewności i wzrostu cen paliw. W dużej mierze jest to jednak efekt czynników jednorazowych. Wczesna Wielkanoc przesunęła część wydatków na marzec, a dodatkowo pojawił się efekt zakupów „na zapas” po skoku cen paliw. Widać to w strukturze danych – sprzedaż paliw wzrosła o 16,2 proc. r/r. - wskazuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

To test odporności konsumenta na szok geopolityczny, który na razie wypada dobrze, ale w tle rosną ryzyka. Wyższa inflacja oznacza wolniejszy wzrost realnych wynagrodzeń, a większa niepewność zwykle przekłada się na wyższą skłonność do oszczędzania i ostrożniejsze decyzje zakupowe. Warto też pamiętać, że część popytu została przesunięta na marzec - wyjaśnia ekonomista.

To oznacza, że w kolejnych miesiącach dynamika sprzedaży może się wyraźnie schłodzić, zwłaszcza jeśli wysokie ceny energii się utrzymają. W takim scenariuszu dzisiejsze bardzo dobre dane mogą okazać się lokalnym szczytem, a słabszy konsument będzie jednym z głównych czynników ryzyka dla wzrostu PKB w 2026 roku.” – ostrzega analityk Portu.

Ekonomiści ING: zaskakuje mocny wzrost sprzedaży paliw

Podobnie jak produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna zaskoczyła w marcu po pozytywnej stronie: w górę 8,7 proc.r/r (ING i konsensus: 5,2 proc.). Pomimo wysokich cen, mocny wzrost sprzedaży paliw (+16,2 proc.r/r). Przeważył strach przed dalszymi podwyżkami? Wzrost PKB w 1kw26 ok. 3,8 proc.r/r. - wskazują ekonomiści Banku ING.

Eksperci mBank: szeroka poprawa popytu konsumpcyjnego

Świetny odczyt sprzedaży detalicznej za marzec wieńczy dane za Q1. W cenach stałych sprzedaż wzrosła 8,7 proc. r/r, zdecydowanie mocniej niż wskazywał na to konsensus w okolicy 6 proc.. Średnia 3M wyniosła w marcu 6 proc. r/r - najwyższy wynik od połowy 2022. Zdecydowanie na plus wypadła sprzedaż odzieży oraz prasy/książek. Niemniej marcowy wynik w ujęciu miesięcznym jest lepszy od tego sprzed roku w każdej sekcji. To wskazuje na szeroką poprawę popytu konsumpcyjnego na koniec Q1 - optymistycznie zakładają analitycy mBanku.

Analitycy PKO Banku Polskiego: jaka będzie skala korekty nastrojów?

Sprzedaż detaliczna w marcu pozazdrościła produkcji przemysłowej i również zdecydowanie przebiła prognozy, rosnąc o 8,7 proc. r/r wobec 5,0 proc. r/r w lutym i oczekiwań 6,7 proc. r/r. To najwyższa dynamika od kwietnia 2022. Sprzedaż była mocna mimo szoku naftowego, a nawet dzięki niemu, ponieważ obserwowaliśmy zwiększone zakupy paliw (o 16,2 proc. r/r realnie i 25,1 proc. r/r nominalnie). Solidnie wyglądały również zakupy odzieży i obuwia. W kolejnych miesiącach wydatki na dobra trwałe (meble, rtv agd) mogą zostać przejściowo ograniczone, ale skala tej korekty zależy od nastrojów gospodarstw domowych - w kwietniu pogorszyły się, aczkolwiek niezbyt znacząco, co sugeruje, że w przypadku stopniowej normalizacji na rynkach paliw, negatywne efekty szoku pozostaną ograniczone - spekulują eksperci PKO Banku Polskiego.

ISBnews, X, Sek

Rzeź drobiu! W tydzień straciliśmy milion kur

Dlaczego premier Tusk hamuje projekt, który da Polsce 50 mld zł?

Szok naftowy! Niebotycznie wysokie straty wciąż rosną

