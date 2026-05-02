Historyczna decyzja. USA wycofują wojska z Europy, zaczęli od Niemiec

Szef Pentagonu, Pete Hegseth, podjął decyzję o wycofaniu około 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemcy. Informację tę potwierdził rzecznik resortu obrony, Sean Parnell, w oświadczeniu cytowanym przez Fox News.

Według oficjalnego komunikatu decyzja zmiany wynikają z aktualnych potrzeb operacyjnych oraz zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa na kontynencie. Proces wycofywania wojsk ma potrwać od 6 do 12 miesięcy. Czy da się tę decyzję zmienić?

Rzecznik Pentagonu potwierdził te informacje również w rozmowie z Polska Agencja Prasowa, jednak nie ujawnił szczegółów dotyczących przyszłej lokalizacji wycofywanych jednostek ani konkretnych baz objętych decyzją.

Osłabienie Europy

Według doniesień CBS News, powołujących się na anonimowych urzędników Departamentu Obrony, część wycofywanych sił może powrócić do Stany Zjednoczone, a następnie zostać przerzucona do regionu Indo-Pacyfiku. Taki ruch wpisywałby się w strategiczne przesunięcie uwagi USA w kierunku rywalizacji z Chinami.

Źródła CBS wskazują, że decyzja obejmie m.in. jedną brygadę bojową stacjonującą w Niemczech. Jej obecność była wcześniej zwiększona po inwazja Rosji na Ukrainę. Jednocześnie zrezygnowano z planowanego rozmieszczenia batalionu artylerii dalekiego zasięgu.

Uderzanie w USA przez Europę, w tym Niemcy

Decyzja Pentagonu zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Donald Trump, który publicznie sugerował możliwość ograniczenia obecności wojskowej USA w Niemczech. W swoich wypowiedziach wskazywał na niezadowolenie z postawy Berlina wobec amerykańskich działań w konflikcie z Iranem oraz krytykę tych działań ze strony niemieckich władz, w tym kanclerza Friedrich Merz.

Czy rozmieszczą wojsko w Polsce?

Według Politico decyzja mogła zaskoczyć część urzędników Pentagonu, którzy nie planowali takiego ruchu na tym etapie.

To dopiero początek zmian!

Trump sugerował również możliwość podjęcia podobnych działań wobec innych państw sojuszniczych, takich jak Hiszpania czy Włochy, gdzie znajdują się kluczowe bazy amerykańskich sił powietrznych i morskich. Na razie jednak nie ogłoszono konkretnych decyzji w tym zakresie.

Skala obecności USA w Europie

Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tys. amerykańskich żołnierzy, co czyni ten kraj jednym z najważniejszych hubów wojskowych USA poza granicami kraju. Większy kontyngent znajduje się jedynie w Japonia (ok. 45 tys.).

Szukanie argumentu przez Trumpa do wycofania wojsk z Europy i opuszczenia NATO. To prezent dla Putina

Podobne plany redukcji obecności wojskowej pojawiły się już w 2020 roku, kiedy administracja Trumpa zapowiedziała wycofanie 9,5 tys. żołnierzy, argumentując to niewystarczającym zaangażowaniem Niemiec w zobowiązania wobec NATO. Wówczas część sił miała zostać przeniesiona do Polski, jednak plan ten nie został zrealizowany.

Celem jest rozbicie NATO? Putin o niczym innym nie marzy

Prezydent USA wielokrotnie krytykował sojuszników z NATO za – jego zdaniem – niewystarczające wsparcie w kontekście konfliktu z Iranem, zarówno w zakresie udostępniania baz wojskowych, jak i działań na rzecz bezpieczeństwa morskiego, w tym odblokowania Cieśnina Ormuz.

Ale jest nadzieja! Wosjko do Polski! Tutaj nie ma argumentów

Według doniesień Reuters oraz The Wall Street Journal, w administracji USA rozważano scenariusze „przesunięcia” wojsk z krajów uznawanych za mniej zaangażowane do państw takich jak Polska, Rumunia, Litwa czy Grecja.

Dodatkowo media informowały o nieformalnej klasyfikacji państw NATO na „bardziej” i „mniej” wspierające działania USA, co może mieć wpływ na przyszłe decyzje dotyczące rozmieszczenia sił.

Ograniczenia prawne

Warto podkreślić, że na początku roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął przepisy ograniczające możliwość redukcji sił amerykańskich w Europie. Zgodnie z nimi liczba żołnierzy nie może spaść poniżej 76 tys. na okres dłuższy niż 45 dni bez przedstawienia szczegółowego uzasadnienia przez Pentagon oraz dowództwo EUCOM.

Według szacunków Reutersa pod koniec ubiegłego roku w Europie stacjonowało około 68 tys. żołnierzy USA na stałe, nie licząc dodatkowych sił rotacyjnych, m.in. około 10 tys. w Polsce. Łączna liczba amerykańskiego personelu wojskowego w Europie mogła sięgać około 80 tys.

KOMENTARZE

„Stany Zjednoczone wycofają ponad 10 proc. swoich sił zbrojnych stacjonujących w Niemczech - podał przed chwilą Phil Stewart z Reutersa.

Jeśli nie nastąpi ich relokacja do innych krajów - w szczególności do Polski - to nie jest to dobra wiadomość” - skomentował Sebastian Meitz ruch USA.

W mediach społecznościowych, że brak relokacji wojsk do Polski byłby niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

pap, jb

