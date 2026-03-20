Usługi rolnicze w górę. Tak, możesz zarobić

Od początku roku koszty usług rolniczych rosną. Stawki są też mocno zróżnicowane regionalnie, co oznacza, że prace polowe mogą kosztować zupełnie inaczej, w zależności od lokalizacji. Dane z Ośrodków Doradztwa Rolniczego pokazują, że orka należy do najdroższych usług i kosztuje obecnie około 300-380 zł na hektar, głównie przez wysokie zużycie paliwa i konieczność użycia mocniejszego sprzętu.

Również siew zbóż wyraźnie podrożał i, w przeliczeniu na hektar, wynosi od 180 do nawet 310 zł, co zwiększa koszty już na początku sezonu. Istotne pozostają także prace powtarzalne – wywóz obornika to ok. 10-15 zł za tonę, a talerzowanie od 200 do 320 złotych za godzinę. Różnice w stawkach wynikają m.in. z długości dojazdu do miejsca wykonania usługi, rodzaju użytego sprzętu i lokalnego popytu. Dodatkowo podwyżki nakręca bardzo szybko drożejące paliwo.

agroflesz, gs

