Tyle żołnierzy USA stacjonuje w Europie. Ujawniamy

Pentagon zapowiedział wycofanie ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Decyzja pojawiła się po napięciach politycznych między Donald Trump a Friedrich Merz.

Na grudzień 2025 r. w Europie stacjonuje ok. 68 tys. amerykańskich żołnierzy (bez rotacji i ćwiczeń). Dane o infrastrukturze (31 baz stałych i 19 obiektów) pochodzą z raportu United States Congress z marca 2024 r.

Operacje nadzoruje United States European Command, współpracujące z NATO. Główne kontyngenty są w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Żołnierze USA stacjonują w kilkunastu krajach europejskich, przy czym największe kontyngenty znajdują się w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Niemcy

Największa baza amerykańska w Europie znajduje się w pobliżu miasta Ramstein-Miesenbach na zachodzie kraju. Amerykańscy żołnierze stacjonują tam od 1952 r. Według stanu z grudnia 2025 roku przebywao tam 35 436 żołnierzy w służbie czynnej w pięciu garnizonach.

Włochy

Żołnierze amerykańscy stacjonują we Włoszech od końca II wojny światowej w dywizjach armii, marynarki wojennej i sił powietrznych. Pod koniec 2025 r. było ich 12 662 i znajdowali się w bazach w Vicenzy, Aviano, Neapolu i na Sycylii.

Wielka Brytania

W grudniu 2025 r. w trzech bazach w Wielkiej Brytanii stacjonowało 10 156 amerykańskich żołnierzy, był to głównie personel sił powietrznych.

Hiszpania

W Hiszpanii znajdują się bazy marynarki wojennej i sił powietrznych USA w pobliżu Cieśniny Gibraltarskiej. W grudniu 2025 r. na stałe rozmieszczonych było tam 3814 żołnierzy amerykańskich.

Polska

W Polsce stacjonuje na stałe 369 amerykańskich żołnierzy służby czynnej oraz około 10 tys. personelu wojskowego sił rotacyjnych finansowanych z Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (EDI) – wynika z danych Pentagonu i Congressional Research Sevice. Są oni rozlokowani w czterech bazach, do których USA ma czasowy dostęp.

Rumunia

W kraju stacjonuje na stale 153 amerykańskich żołnierzy oraz pewna liczba na zasadzie rotacyjnej. Wśród baz, do których USA mają dostęp, jest baza lotnicza Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym, Campia Turzii oraz Deveselu.

Węgry

USA wysyłają żołnierzy na Węgry na zasadzie rotacyjnej i na misje szkoleniowe. W grudniu ub.r. w kraju przebywało na stale 77 amerykańskich żołnierzy. Stacjonują oni w dwóch bazach: w Kecskemecie oraz w Papa Air Base.

pap, jb

