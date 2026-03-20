W Iranie zginęli rzecznik Gwardii i wysokiej rangi funkcjonariusz Basidż

Irańskie media przekazały w piątek, że w atakach zginął rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanego też jako Gwardia Rewolucyjna, Mohammad Naini oraz wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż, Esmail Ahmadi.

To przez atak USA

Rzecznik „zginął jako męczennik podczas tchórzliwego, zbrodniczego ataku terrorystycznego, przeprowadzonego o świcie przez obóz amerykańsko-syjonistyczny” – oświadczył IRGC w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP.

Pełnili kluczowe funkcje

Ahmadi został opisany przez powiązaną z Korpusem Starżników Rewolucji Islamskiej agencją Tasnim jako „jeden z najważniejszych filarów organizacji Basidż” (masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej). Podkreślono, że pełnił on kluczowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa - przekazał opozycyjny portal Iran International.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szykuje się handlowa transakcja dekady na polskim rynku

Katastrofa dochodów. Budżet się wali!

Skandal! Do Polski dotarła urugwajska wołowina z hormonami

»»Wyższe ceny w sklepach przed świętami – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24