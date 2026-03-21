KRD: firmy mają długi na 11,5 mld zł

W Polsce 9,08 proc. firm ma zaległości wpisane do Krajowego Rejestru Długów, ale ich skala różni się regionalnie – wynika z Wskaźnika Rzetelności Przedsiębiorców przygotowanego przez KRD i program Rzetelna Firma. Najwięcej zadłużonych firm jest na Śląsku, najmniej na Podkarpaciu.

Najwyższy odsetek firm z zaległościami odnotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on 10,74 proc. Z kolei najniższy poziom występuje na Podkarpaciu – 6,49 proc. Do regionów z relatywnie niskim udziałem zadłużonych przedsiębiorstw należą także Małopolskie (6,74 proc.), Podlaskie (6,97 proc.) i Świętokrzyskie (7,15 proc.). Wysokie wartości, poza Śląskiem, notują również Kujawsko-Pomorskie (10,34 proc.), Warmińsko-Mazurskie (9,96 proc.), Dolnośląskie (9,91 proc.) oraz Zachodniopomorskie (9,87 proc.).

Łączna kwota zadłużenia firm wpisanych do KRD wynosi 11,5 mld zł. Największa część tej sumy przypada na województwo mazowieckie – 2,7 mld zł, co odzwierciedla skalę działalności gospodarczej w regionie. Kolejne miejsca zajmują województwa śląskie (1,4 mld zł) i wielkopolskie (1,2 mld zł).

„Ryzyko zatorów płatniczych w rozliczeniach między firmami ma w Polsce wyraźny wymiar regionalny. Dla firm działających poza własnym rynkiem lokalnym to ważna wskazówka, bo te same warunki współpracy w różnych częściach kraju mogą okazać się niewystarczające. Warto to brać pod uwagę przy ustalaniu terminu płatności czy wysokości kredytu kupieckiego” – wskazał, cytowany w komunikacie, prezes KRD Adam Łącki.

Zatory płatnicze najdotkliwsze na Mazowszu

Wskaźnik rzetelności uwzględnia także średnią wartość zadłużenia przypadającą na jednego dłużnika. Najwyższa jest ona w województwie mazowieckim i wynosi około 50 tys. zł. Wysokie wartości odnotowano również w Świętokrzyskim (ok. 46,6 tys. zł), Wielkopolsce (ok. 45,3 tys. zł), Podkarpaciu (ok. 44,3 tys. zł) i Małopolsce (ok. 44,2 tys. zł). Najniższe przeciętne zadłużenie przypada na Zachodniopomorskie – około 37,6 tys. zł.

Jak podano w raporcie, istotnym elementem analizy jest również poziom zadłużenia w przeliczeniu na 1000 aktywnych firm. Najwyższe wartości odnotowano w województwach o dużej skali działalności gospodarczej, takich jak mazowieckie (ok. 4,8 mln zł na 1000 firm) i śląskie (ok. 4,7 mln zł). Wysoko plasują się także Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie i Dolnośląskie (po ok. 4,2 mln zł). Najniższe wartości występują w Podlaskiem (ok. 2,7 mln zł), Podkarpackiem (ok. 2,9 mln zł) oraz w Małopolsce (ok. 3 mln zł).

Najbardziej rzetelna Polska wschodnia

W najnowszym zestawieniu najwyżej oceniono województwo podlaskie, które uzyskało 45 punktów. W czołówce znalazły się również Lubelskie (37 pkt), Opolskie i Podkarpackie (po 35 pkt) oraz Małopolskie (34 pkt). Na końcu rankingu uplasowały się województwa śląskie (9 pkt) i mazowieckie (10 pkt), a także kujawsko-pomorskie (16 pkt) oraz dolnośląskie i pomorskie (po 18 pkt).

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

