Dalej „negatywna perspektywa”. Wszystko przez dług

Agencja Moody’s dokonała okresowego przeglądu ratingu Polski, ale nie podjęła działań względem ratingu (rating action) - podała agencja w komunikacie. Oznacza to, że ocena kredytowa kraju pozostaje na poziomie „A2”, a jej perspektywa jest negatywna.

„Negatywna perspektywa odzwierciedla znaczne pogorszenie perspektyw dotyczących finansów publicznych. Jeśli rząd nie zdoła przeprowadzić bardziej znaczącej konsolidacji fiskalnej, oznaczałoby to słabszą kondycję finansów publicznych i mniejszą skuteczność polityki w porównaniu z naszą obecną oceną. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy fiskalnej i zadłużenia wynikają z impasu między rządem a prezydentem oraz z prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i w późniejszym okresie” - podaje Moody’s.

Negatywna perspektywa oznacza, że w krótkiej perspektywie podwyżka ratingu z poziomu „A2” jest mało prawdopodobna.

Niezbędne spowolnienie przyrostu długu publicznego

„Perspektywa mogłaby powrócić do stabilnej, jeśli Polska wytyczy wiarygodną ścieżkę konsolidacji fiskalnej, znacznie spowalniając przyrost długu publicznego i prowadząc do znacznie wolniejszego osłabienia wskaźników zdolności obsługi długu. Takie zmiany potwierdziłyby naszą obecną ocenę kondycji fiskalnej” - dodano.

Do czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na rating, należą również pełne przywrócenie niezależności sądownictwa oraz wdrożenie reform strukturalnych zwiększających zaawansowanie polskiej gospodarki.

Rating Polski mógłby zostać obniżony, gdyby wzrosło obciążenie długiem publicznym, a zdolność obsługi zadłużenia uległaby znacznemu osłabieniu.

„Sytuacja taka miałaby miejsce, gdyby rząd nie był w stanie powstrzymać lub zrównoważyć presji wydatkowej w ciągu najbliższych kilku lat. Takie wydarzenia spowodowałyby trwałe obniżenie naszej oceny siły fiskalnej oraz osłabiłyby naszą ocenę skuteczności polityki fiskalnej Polski” - napisano.

Wycofanie się USA z regionu oznacza obniżkę ratingu

Znaczące pogorszenie bezpieczeństwa regionalnego, w tym bardziej konkretne sygnały wycofania wsparcia ze strony USA, również wywarłoby presję na obniżenie ratingu.

„Chociaż nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji zbrojnej między NATO a Rosją, każdy znaczący atak zbrojny na Polskę pociągnąłby za sobą negatywną zmianę ratingu. W tym scenariuszu - o bardzo niskim prawdopodobieństwie, ale potencjalnie niosącym duże konsekwencje - rating Polski znalazłby się pod znaczną presją, co prawdopodobnie doprowadziłoby do jego obniżenia o kilka stopni” - podaje agencja.

Gospodarcze podstawy oceny ratingowej

Podstawę oceny kredytowej Polski stanowi silna pozycja gospodarcza, wsparta trendem wzrostu realnego PKB na poziomie blisko 3 proc., z postępującą konwergencją dochodów w kierunku średniej unijnej, w połączeniu z wciąż umiarkowanym obciążeniem długiem publicznym i solidnymi wskaźnikami zdolności obsługi zadłużenia.

„Niekorzystne trendy demograficzne zaczną ograniczać potencjalny PKB Polski pod koniec lat 20. XXI wieku i spowodują wzrost kosztów fiskalnych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Ryzyka geopolityczne pozostają podwyższone ze względu na zagrożenie wynikające z trwającej wojny Rosji z Ukrainą oraz perspektywę wycofania się USA z historycznej roli ostatecznego gwaranta bezpieczeństwa europejskiego. Niemniej jednak nasz scenariusz bazowy nie zakłada konfrontacji zbrojnej między NATO a Rosją” - napisano.

Moody’s podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 r. do 3,7 proc. z 3,2 proc.

„Lepsze perspektywy wynikają z solidnego popytu krajowego oraz inwestycji wspieranych przez fundusze unijne. Wzrost gospodarczy prawdopodobnie spowolni do 3 proc. w 2027 r. (…) w miarę wyczerpywania się środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz spowolnienia konsumpcji. Ryzyka dla prognoz są skierowane w dół ze względu na napięcia geopolityczne, zmiany geoekonomiczne oraz narażenie na szok cen energii w przypadku utrzymywania się zakłóceń w Cieśninie Ormuz” - podaje Moody’s.

Agencja podtrzymała wcześniejsze prognozy wskaźników fiskalnych Polski. Oczekuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government, gg) obniży się do 6,6 proc. PKB w 2026 r. z 6,8 proc. rok wcześniej i do 5,9 proc. w 2027 r.

Taka ścieżka stopniowej konsolidacji fiskalnej w ocenie Moody’s oznaczać będzie dalszy przyrost długu publicznego do powyżej 70 proc. PKB do końca bieżącej dekady z ok. 55 proc. PKB w 2024 r. i 68 proc. w 2027 r.

Według agencji weto prezydenta K. Nawrockiego ws. programu SAFE może opóźnić wypłatę środków dla Polski przez UE z tego tytułu oraz ograniczyć ich wykorzystanie w całości (43,7 mld EUR).

„Ponadto impas pomiędzy rządem a prezydentem oraz prawdopodobieństwo wyższych wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. i w późniejszym okresie stanowią główne ryzyko dla perspektyw finansów publicznych Polski” - zaznacza agencja.

Agencje Moody’s i Fitch obniżyły we wrześniu 2025 r. perspektywy swojej oceny kredytowej Polski do negatywnej ze stabilnej. W obu przypadkach głównym powodem była sytuacja fiskalna kraju. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2” - z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a wg Fitch negatywna.

PAP Biznes, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czego boją się banki i… KNF w nowej ustawie o kredycie konsumenckim?

Katastrofa dochodów. Budżet się wali!

Szykują się zmiany w Sejmie. „Tylko premier będzie mógł”

»»Rynek pracy w wyraźnym ochłodzeniu. Spada liczba miejsc pracy – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24