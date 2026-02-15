Dług wymyka się rządowi spod kontroli. Co z ratingiem?

Agencja Fitch jeszcze w tym miesiącu zdecyduje o wiarygodności kredytowej Polski. Choć analitycy nie spodziewają się natychmiastowego cięcia ratingu, to płynące z rynków sygnały są alarmujące. Polska wpadła w spiralę wydatków, a bez bolesnych reform zadłużenie może wymknąć się spod kontroli – pisze portal money.pl.

W piątek 27 lutego poznamy najnowszą decyzję agencji Fitch ws. ratingu Polski. We wrześniu ubiegłego roku instytucja obniżyła perspektywę naszej oceny z neutralnej na negatywną. W żargonie finansowym jest to „żółta kartka” – sygnał, że kolejnym krokiem może być faktyczne obcięcie wiarygodności kredytowej państwa. Powody ostrzeżenia pozostają niezmienne: szybko rosnący dług publiczny, wysoki deficyt fiskalny oraz brak politycznej woli do przeprowadzenia niezbędnych, choć trudnych reform – wskazuje money.pl.

Mimo napiętej sytuacji, inwestorzy mogą na razie odetchnąć z ulgą. Milan Trajkovic, główny analityk Fitcha zajmujący się Polską, w rozmowie z Reutersem zasugerował, że na „czerwoną kartkę” może być za wcześnie. Zazwyczaj od momentu zmiany perspektywy do zmiany ratingu mija od roku do dwóch lat. Od ostatniego ostrzeżenia upłynęło pół roku, co statystycznie daje rządowi w Warszawie jeszcze chwilę oddechu.

_Nie oznacza to, że zagrożenie minęło. Trajkovic zwrócił uwagę na bezprecedensową sytuację: po raz pierwszy, odkąd agencja analizuje polską gospodarkę, nie widać perspektyw na ustabilizowanie długu publicznego nawet w średnim terminie. (…) Sytuacja budżetowa Polski staje się przedmiotem coraz głębszych analiz krajowych ekonomistów. Wskazują oni, że czynniki generujące dług są w dużej mierze sztywne i trudne do wyeliminowania w krótkim czasie. (…) Brak działań naprawczych może mieć katastrofalne skutki w perspektywie kilkunastu lat. Sama wiara w to, że szybki rozwój gospodarczy pozwoli nam „wyrosnąć” z problemów, może okazać się złudna – pisze analityk money.pl.

Oprac. sek

