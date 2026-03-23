Umowa UE-Mercosur: tymczasowy start już 1 maja!

Państwa Unii Europejskiej zatwierdziły klauzulę ochronną dla umowy handlowej z blokiem Mercosur. W praktyce oznacza to jedno: tymczasowe stosowanie porozumienia już od 1 maja. Dziś oficjalnie potwierdziła ten fakt Komisja Europejska.

Mechanizm obejmie kraje Wspólnoty oraz te państwa Mercosur, które zakończyły proces ratyfikacji i poinformowały o tym Brukselę. Na liście są już Argentyna, Brazylia i Urugwaj, a Paragwaj ma dołączyć do tego grona w najbliższym czasie.

Co konkretnie się zmieni?

Zgodnie z komunikatem KE, tymczasowe stosowanie oznacza natychmiastowe zniesienie ceł na wybrane produkty oraz wprowadzenie przewidywalnych zasad dla handlu i inwestycji. Bruksela podkreśla, że wrażliwe obszary – zwłaszcza rolnictwo – mają być chronione specjalnymi mechanizmami zabezpieczającymi. Jednocześnie umowa ma wzmocnić współpracę w kluczowych obszarach i ustabilizować łańcuchy dostaw surowców.

Polityczny sygnał i gospodarcza gra o stawkę

Unijny komisarz ds. handlu, Maroš Šefčovič, twierdzi, że to moment testu dla wiarygodności Unii Europejskiej jako partnera handlowego. Jego zdaniem, tymczasowe wdrożenie ma szybko przełożyć się na konkretne efekty: większy eksport, wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.

Spór wciąż trwa: TSUE w tle

Choć umowa rusza, jej przyszłość wcale nie jest przesądzona. Parlament Europejski skierował ją bowiem do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w celu zbadania zgodności z traktatami. Problem w tym, że sama procedura nie blokuje wejścia w życie przepisów. Wyraziste stanowisko w tej kwestii prezentuje były komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który wskazuje, że bez formalnej skargi i wniosku o zabezpieczenie umowa będzie obowiązywać niezależnie od opinii trybunału.

„Państwo z dykty” i pozorowane działania

Polski rząd ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale decyzja o ewentualnych dalszych krokach wciąż nie zapadła. Resorty wciąż twierdzą, że „analizują sytuację”, jednak czas działa na niekorzyść przeciwników porozumienia. Opozycja nie szczędzi słów krytyki: „to gra na zwłokę, właśnie tak wygląda państwo z dykty” – mówią posłowie PiS.

Czas minął…

Umowa UE-Mercosur wchodzi w fazę, w której decyzje polityczne zaczynają przekładać się na realne skutki gospodarcze. Od 1 maja nowe zasady staną się faktem – niezależnie od toczących się sporów (faktyczne czy pozorowane). Pytanie nie brzmi już, czy umowa zacznie działać, ale jakie będą jej konsekwencje dla europejskich rynków i rolnictwa?

Grzegorz Szafraniec

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

