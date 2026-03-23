Zabójcze antybiotyki. Hodowla zwierząt na granicy ryzyka

Zużycie antybiotyków w hodowli zwierząt może do 2040 roku wzrosnąć globalnie o blisko 30 proc. – alarmuje FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Jeśli obecne praktyki się utrzymają, już do 2030 roku wzrost sięgnie niemal dziewiętnastu procent, a całkowite zużycie przekroczy 140 tys. ton.

Największy udział przypadnie Azji, już dziś odpowiadającej za dwie trzecie globalnego zużycia. natomiast najszybsze tempo wzrostu prognozowane jest w Afryce – w perspektywie najbliższych 15 lat zużycie antybiotyków na Czarnym Lądzie ma się zwiększyć aż o 40 proc.

Jest alternatywa, ale coś za coś

Eksperci podkreślają, że czarny scenariusz nie jest przesądzony. Poprawa zdrowia zwierząt, lepsze zarządzanie hodowlą i zwiększenie wydajności mogą ograniczyć zużycie antybiotyków nawet o 57 proc. – do około 62 tys. ton. Kluczowe jest także zmniejszenie skali produkcji, czyli tzw. redukcja biomasy zwierząt gospodarskich. Optymistyczne jest to, że apele fachowców spotykają się ze zrozumieniem ze strony wielu państw i ich rządów.

Globalne zobowiązania i realne działania

Już 47 krajów zadeklarowało redukcję stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych o 30-50 proc. do 2030 roku. Dodatkowo wiele państw poparło deklarację dotyczącą ograniczenia ich użycia w rolnictwie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie FAO uruchomiła inicjatywę Renofarm, która wspiera państwa w transformacji systemów rolno-spożywczych. Program oferuje doradztwo, wsparcie techniczne i narzędzia do ograniczania antybiotyków przy jednoczesnym utrzymaniu skali produkcji.

Pora na odważne decyzje

Rosnące zużycie antybiotyków w hodowli to nie tylko problem rolnictwa, ale również zdrowia publicznego. Bez szybkich i skoordynowanych działań skala zjawiska może przekroczyć możliwości kontroli. Jednocześnie dostępne rozwiązania pokazują jasno: zmiana jest możliwa – i konieczna.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: FAO, farmer.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czy idzie stagflacja? Polska w grupie wysokiego ryzyka

Turbopodwyżki cen paliw! Padną historyczne granice

O jakiej porze najlepiej sięgać po słodką przekąskę

»»Czeka nas drożyzna na święta! Alarmujące dane! – oglądaj w telewizji wPolsce24