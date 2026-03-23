Zabójcze antybiotyki. Hodowla zwierząt na granicy ryzyka
Zużycie antybiotyków w hodowli zwierząt może do 2040 roku wzrosnąć globalnie o blisko 30 proc. – alarmuje FAO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Jeśli obecne praktyki się utrzymają, już do 2030 roku wzrost sięgnie niemal dziewiętnastu procent, a całkowite zużycie przekroczy 140 tys. ton.
Największy udział przypadnie Azji, już dziś odpowiadającej za dwie trzecie globalnego zużycia. natomiast najszybsze tempo wzrostu prognozowane jest w Afryce – w perspektywie najbliższych 15 lat zużycie antybiotyków na Czarnym Lądzie ma się zwiększyć aż o 40 proc.
Jest alternatywa, ale coś za coś
Eksperci podkreślają, że czarny scenariusz nie jest przesądzony. Poprawa zdrowia zwierząt, lepsze zarządzanie hodowlą i zwiększenie wydajności mogą ograniczyć zużycie antybiotyków nawet o 57 proc. – do około 62 tys. ton. Kluczowe jest także zmniejszenie skali produkcji, czyli tzw. redukcja biomasy zwierząt gospodarskich. Optymistyczne jest to, że apele fachowców spotykają się ze zrozumieniem ze strony wielu państw i ich rządów.
Globalne zobowiązania i realne działania
Już 47 krajów zadeklarowało redukcję stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych o 30-50 proc. do 2030 roku. Dodatkowo wiele państw poparło deklarację dotyczącą ograniczenia ich użycia w rolnictwie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie FAO uruchomiła inicjatywę Renofarm, która wspiera państwa w transformacji systemów rolno-spożywczych. Program oferuje doradztwo, wsparcie techniczne i narzędzia do ograniczania antybiotyków przy jednoczesnym utrzymaniu skali produkcji.
Pora na odważne decyzje
Rosnące zużycie antybiotyków w hodowli to nie tylko problem rolnictwa, ale również zdrowia publicznego. Bez szybkich i skoordynowanych działań skala zjawiska może przekroczyć możliwości kontroli. Jednocześnie dostępne rozwiązania pokazują jasno: zmiana jest możliwa – i konieczna.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Źródło: FAO, farmer.pl
