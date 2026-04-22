Bruksela do rolników: każda transakcja z umową – nie ma zmiłuj!

Unia Europejska prze do wprowadzenia powszechnego obowiązku zawierania pisemnych umów między rolnikami a nabywcami ich produktów, obejmujących m.in. ilość, jakość, termin dostawy, warunki płatności oraz sposób ustalania ceny. Dokumenty mają również zawierać klauzule przeglądowe, umożliwiające dostosowanie długoterminowych kontraktów do sytuacji podażowo-popytowej.

Producenci rolni domagali się złagodzenia zapisów dla swojego sektora, ewentualnie odroczenia wprowadzenia innych, bardziej liberalnych przepisów. Odeszli z kwitkiem. Parlament Europejski zabiega o to, by ceny były powiązane z kosztami produkcji, inflacją i warunkami rynkowymi. Mają też określać wynagrodzenie rolnika.

„Uczciwy”, czyli jaki?

Zmiany wynikają wprost z porozumienia Komisji Europejskiej i innych unijnych instytucji zawartego finalnie w 2026 roku. Reforma przewiduje także uszczuplenie katalogu wyjątków od obowiązku zawierania umów, rozwój mediacji zamiast sporów sądowych oraz doprecyzowanie takich pojęć, jak „uczciwy” czy „krótki łańcuch logistyczny”.

Cel: wzmocnienie pozycji rolników

Projekt ma wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności, jednak pojawiają się obawy, że powiązanie cen z kosztami może zaburzyć konkurencyjność naszego rolnictwa wobec innych zagranicznych rynków i wpłynąć na handel oraz eksport nadwyżek produkcyjnych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. agronews.com.pl, farmer.pl

