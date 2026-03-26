Kryzys paliwowy tuż-tuż?

Niemiecka minister Katherina Reiche ostrzega przez kryzysem energetycznym w Unii Europejskiej, a szef jednego z największych naftowych koncernów na świecie - przed brakami paliwa. Powód oczywisty – przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie.

Gdy prezydent Donald Trump stara się uspokoić świat, informując o negocjacjach z Teheranem, a ropa nieco tanieje – do 100 dolarów za baryłkę, wydawać by się mogło, że branża naftowa powinna wykazywać optymizm. Tak jednak nie jest, o czym świadczą wypowiedzi tak szefów firm jak i polityków na dorocznej wielkiej konferencji branżowej w Huston w Teksasie (CEDRA Week). Zgodnie ostrzegają oni przed kryzysem, o czym informują światowe media.

Postępujące problemy z paliwami

O możliwości niedoboru paliwa w Europie już w kwietniu mówił dyrektor generalny koncernu Shell Weal Sawan. Wskazał on, że trwająca od początku miesiąca wojna na Bliskim Wschodzie i blokada Cieśniny Ormuz już ograniczyła dostawy paliwa lotniczego, a kolejne problemy będą z „olejem napędowym, a następnie benzyną, ponieważ na półkuli północnej rozpoczyna się sezon letnich podróży”.

Z kolei minister gospodarki Niemiec Katherina Reiche uważa, że jeśli konflikt będzie się przedłużał, to pod koniec kwietnia lub w maju mogą wystąpić „niedobory energii”. W tym kontekście opinia szefa Shell, że nie ma bezpieczeństwa narodowego bez bezpieczeństwa energetycznego, wydaje się oczywista.

Europa wrażliwa na bezpieczeństwo dostaw

Co szczególnie istotne ostrzeżenia odnoszą się do Starego Kontynentu, gdzie kraje starają się na razie zaradzić przede wszystkim podwyżkom cen tak paliwa jak energii. Natomiast kwestia bezpieczeństwa dostaw społecznie nie jest zbyt mocno podnoszona, gdyż rządy uspokajają, iż ani ropy ani paliwa ani tym bardziej energii nie zabraknie.

Dyrektor Weal Sawan przypomniał jednak, że najpierw „Azja Południowa odczuła” skutki wojny. Bo to właśnie tam przede wszystkim płynęły dostawy ropy i gazu z rejonu Zatoki Perskiej, a od atatku Izraela i USA na Iran zostały praktycznie zatrzymane. Sytuacja jest na tyle trudna w kilku krajach bardzo napięta, gdy chodzi o zaopatrzenie w surowce i paliwo, że rządy wdrażają nadzwyczajne środki i apelują do obywateli o oszczędności.

Na przykład Korea wdrożyła prewencyjnie system reagowania kryzysowego, i po raz pierwszy od 30 lat wprowadziła limit cen paliw, by powstrzymać gwałtowne podwyżki, a największe koncerny zaapelowały do swoich pracowników by rzadziej korzystali z samochodów, a rząd – o „krótsze prysznice”. Zaś władze Filipin ogłosiły stan wyjątkowy w energetyce z powodu obaw o bezpieczeństwo dostaw i zapowiadają w większym stopniu wykorzystanie wegla do produkcji w elektrowniach. Media cytują oficjalny komunikat: „Niniejszym ogłasza się stan nadzwyczajnego zagrożenia energetycznego w kraju w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie i wynikającym z niego bezpośrednim zagrożeniem dostępności i stabilności dostaw energii do kraju”.

Problemy na własne życzenie

Przypomnijmy, że Unia Europejska głównie bazuje na dostawach gazu z USA (LNG) i Norwegii, a także na amerykańskiej ropie. Jednak polityka klimatyczna i walka z paliwami kopalnymi doprowadziła do zamknięcia w ostatnich latach wielu rafinerii w Europie i musi importować także znaczne ilości paliwa. A po napaści Rosji na Ukrainę, władze unijne nałożyły sankcje na Moskwę i znacząco ograniczyły import tak gazu jak ropy i paliwa.

Choć dostawy z Bliskiego Wschodu tylko w niewielkim stopniu pokrywały potrzeby kontynentu, to jednak zablokowanie sprzedaży LNG przez Katar (po atakach Iranu na największy zakład produkcyjny) powoduje, że europejskie firmy będą musiały rywalizować z azjatyckimi o dostawy gazu skroplonego – tak potrzebnego do napełnienia magazynów przed kolejną zimą. I by je pozyskać będą musiały zapłacić bardzo wysoką cenę.

Agnieszka Łakoma

