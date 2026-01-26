Inflacja spada. A co z oprocentowaniem obligacji?

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w oprocentowaniu obligacji detalicznych, które trafią do sprzedaży w lutym – podał w poniedziałek resort finansów.

„W lutym nadal utrzymujemy oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian. Oznacza to możliwość dalszego bezpiecznego pomnażania oszczędności na atrakcyjnych warunkach” – powiedział cytowany w poniedziałkowym komunikacie wiceminister finansów Jurand Drop.

Jakie oprocentowanie obligacji?

MF podało, że w lutym oprocentowanie rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu, uzależnionym od wysokości stopy referencyjnej NBP, wyniesie 4,25 proc., a 2-letnich – również powiązanych z tą stopą NBP – wyniesie 4,4 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych wynosić będzie 2,5 proc. w skali roku, a 3-letnich o stałym oprocentowaniu - 4,65 proc. Obligacje 4-letnie, o oprocentowaniu zmiennym uzależnionym od inflacji, będą miały kupon w pierwszym rocznym okresie odsetkowym w wysokości 5 proc., a podobne obligacje 10-letnie – 5,6 proc.

Dodatkowy zysk z zamiany obligacji

Przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” obligacje o oprocentowaniu uzależnionym również od inflacji przyniosą 5,2 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym – w przypadku papierów 6-letnich – oraz 5,85 proc. dla obligacji 12-letnich.

„Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w lutym 0 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich” – podało MF. – „Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc.” – podało MF.

Resort przypomniał także, że bez zmian pozostają marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest w podobny sposób jak dla obligacji 4- i 10-letnich i że marże te wynoszą 2 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,5 proc. dla 12-letnich.

„Od 27 stycznia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Posiadacze obligacji wykupywanych w lutym mogą skorzystać z opcji automatycznej zamiany środków z wykupu na nowe obligacje. W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS). Różnica w cenie to dodatkowy zysk” – podało MF.

