Dość biegania z tablicami! Rejestracja aut po nowemu

Już wkrótce rejestracja samochodu stanie się znacznie mniej uciążliwa. Znikną zbędne formalności, a część obowiązków odejdzie do historii. Nowe przepisy zniosą obowiązek ponownej legalizacji tablic i otworzą drogę do rejestracji pojazdu online.

Jaka jest najważniejsza zmiana? Kierowcy nie będą już musieli zdejmować tablic rejestracyjnych, wozić ich do urzędu i tracić czas w kolejkach tylko po naklejkę legalizacyjną. Zgodnie ze znowelizowaną w listopadzie ub.r. ustawą Prawo o ruchu drogowym, wszystkie te uproszczenia dotyczą pojazdów, które były już wcześniej zarejestrowane w Polsce, mają aktualne i czytelne tablice.

Oświadczenie zamiast formalności

Nowe przepisy wprowadzają prostą zasadę: zamiast fizycznej kontroli tablic – wystarczy oświadczenie właściciela pojazdu. Jeśli tablice są w dobrym stanie i mają nieuszkodzony znak legalizacyjny, urzędnik nie będzie wymagał ich okazania. To realne skrócenie całej procedury.

Rejestracja przez internet

To jednak dopiero początek zmian. Najbardziej wyczekiwana nowość to możliwość rejestracji pojazdu online. Choć na pełne wdrożenie trzeba jeszcze poczekać, kierunek jest jasny: mniej wizyt w urzędzie, więcej spraw załatwianych z domu.

Żegnamy papierowe zaświadczenia

Zmiany obejmą także badania techniczne – zniknie obowiązek dostarczania papierowego zaświadczenia o ich przeprowadzeniu. Dane będą pobierane bezpośrednio z Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców (CEPiK), co oznacza mniej dokumentów, mniej błędów i szybszą obsługę.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z harmonogramem: rozporządzenie ma być gotowe w II kwartale 2026 r., a większość zmian zacznie obowiązywać po 6 miesiącach. Rejestracja online ruszy 18 stycznia 2027 roku.

Źródło: rankomat.pl

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

