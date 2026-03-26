Chwilówek więcej i więcej: 439 tysięcy w lutym!

W lutym wzrosła zarówno liczba jak i wartość sprzedanych pożyczek pozabankowych - wynika z danych BIK. Największy wzrost zanotował segment pożyczek ratalnych, udzielono ich o 25,1 proc. więcej niż rok wcześniej i na wartość o 16,4 proc. wyższą.

Jak wyjaśnili eksperci BIK, polski rynek pożyczek pozabankowych opiera się na dwóch głównych segmentach produktowych.

Grubo ponad 400 tys. chwilówek za ponad miliard złotych

Pierwszym są pożyczki gotówkowe, które wypłacane są bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i mogą być przez niego wykorzystywane na dowolny cel, w tym wsparcie budżetu domowego lub na inne wydatki konsumpcyjne (popularnie określa się je jako „chwilówki”). Mogą być one udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy (do 60 dni) lub na wyższe kwoty i dłuższe, często kilkuletnie okresy (pow. 60 dni).

Lutowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,141 mld zł i była ona wyższa o 16 proc. rok do roku. Udzielono 439 tys. takich pożyczek, czyli o 1,4 proc. więcej rdr.

„Pożyczki te stanowiły 73 proc. wartości i 86,4 proc. liczby przyznanych w lutym tego roku pożyczek gotówkowych” - podało BIK.

Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni wzrosła o 14,1 proc. rdr i wyniosła 2 876 zł.

Z kolej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono na wartość 422 mln zł, czyli o 13 proc. wyższą niż przed rokiem. Przyznano ich łącznie 69 tys. sztuk, co w porównaniu z lutym 2025 r. oznacza wzrost o 1,5 proc. Średnia wartość pożyczki gotówkowej powyżej 60 dni wyniosła 6 142 zł i była o 11,3 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w ub. roku.

Skok pożyczek ratalnych

Pożyczek ratalnych, które charakteryzują się niską kwotą, na jakie są udzielane oraz na finansowanie określonego celu, jakim jest np. zakup towarów czy usług, udzielono łącznie 886 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 25,1 proc. rdr. Ich łączna wartość urosła o 16,4 proc. i wyniosła 558 mln zł. Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 630 zł i była o 7,0 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej w lutym 2025 roku.

W okresie od stycznia do lutego, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku, firmy pożyczkowe udzieliły więcej o 3,3 proc. pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o 0,2 proc. mniej pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni oraz o 20,7 proc. więcej pożyczek ratalnych. W ujęciu wartościowym dynamiki wyniosły: dla pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni - 15,9 proc., pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni - 14,2 proc. oraz pożyczek ratalnych - 17,3 proc.

PAP, sek

